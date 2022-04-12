Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? SSK, Bağ-Kur, memur emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?

Emekli bayram ikramiyesi Meclis'in gündeminde yer alan konulardan biri. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? SSK, Bağ-Kur, memur emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Merakla beklenen Kabine Toplantısı ile konuya ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

Emeklilerin bayram ikramiyeleri için yükselen enflasyon nedeniyle bu sene yeni bir artış yapılması gündeme getirildi.

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası yeni zamlı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin açıklanacağı öngörülüyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK? Ramazan Bayramı ikramiyesinin 25-30 Nisan'da hesaplara yatırılması bekleniyor. Öte yandan yeni emekli olan vatandaşların da ikramiyeden yararlanacağı biliniyor.

2022'nin ilk ikramiyesi bu ay verilecek. Ödemelerden dul ve yetimler ile yeni aylık bağlananlar da faydalanabilecek.