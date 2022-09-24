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  4. En mutlu günleri kana bulandı! Torununun kınasında çatışmada hayatını kaybetti

En mutlu günleri kana bulandı! Torununun kınasında çatışmada hayatını kaybetti

24.09.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da torununun kınasına gelen 90 yaşındaki Rahime Eker mahallede çatışan iki grubun arasında kalarak hayatını kaybetti. En mutlu günleri kana bulanan gelin ve damat yaşananların ardından şoka girdi. Talihsiz kadının yakınlarının ağıtları ise yürekleri yaktı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada torununun kınasına gelen yaşlı kadın hayatını kaybetti. En mutlu günleri kana bulanan gelinle damat hayatlarının şokunu yaşarken yakınlarının ağıtları ise yürekleri dağladı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

ÇATIŞMA ARAÇ İÇİNDE BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen siyah otomobil ile beyaz bir otomobil, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 3817 sokakta karşılaştı. Otomobillerdeki şahıslar birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı.
Bu sırada siyah otomobil kaçarken 3822 sokağa geldiği sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarına çarptı. Diğer otomobildekiler ise bu sırada ateş ederek kaçtı. Otomobilde yaralanan 3 kişi de çıkarak hastaneye gitti.

TORUNUN KINASI İÇİN GELDİ, CANINDAN OLDU

TORUNUN KINASI İÇİN GELDİ, CANINDAN OLDU
Otomobil çarptığı sırada torununun kına töreni için gelen ve sokakta tekerlekli sandalyede oturan 90 yaşındaki Rahime Eker, beyaz otomobilden sıkılan kurşunların kafasına isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada Eker’in akrabası Side Yıldız (24) da aynı kurşunlar sonucu yaralandı. Yıldız, otomobil ile hastaneye kaldırıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kaçan beyaz otomobil ve içerisindeki şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kına töreni yapılacak olan Merve ve Velit çiftiyse olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Rahime Eker'in yakınlarının ağıtlarıysa yürekleri dağladı.
Bu sırada gazetecilere konuşan Rahime Eker’in oğlu Mevlüt Eker, “Biz düğün için gelmiştik. Bu kişileri tanımayız. Evdekiler hazırlık yapıyordu, çıkacaktık. Annem öldü” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Adana çatışma
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