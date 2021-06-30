En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte son depremler...

"En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. En son Kütahya Göynük'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki diğer depremler nerede ve ne zaman oldu? İşte son depremler...
İşte son depremler...
Bugün (30 Haziran) Kütahya Göynük-Gediz'de 06.00 sıralarında 6.4 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz gün 06.41 sıralarında 5.0 km derinliğinde Elazığ Tepecik'te deprem oldu. Depremin büyüklüğünün ise 4.2 olduğu belirtildi.
Şırnak'ın Güneyi'nde (Irak) 27 Haziran'da 09.03 sıralarında 3.5 büyüklüğünde, 5.0 derinliğinde deprem oldu.
Bingöl Bilekkaya- Yayladere'de 26 Haziran'da 14.54 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bu depremin derinliğinin 5.0 km olduğu duyuruldu.
Elazığ Kuşbayırı Karakoçan'da 25 Haziran'da 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 21.28 sıralarında meydana gelen bu depremin değinliği 4.6 km oldu.