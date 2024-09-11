Endonezya'da bir garip ritüel! Ölü akrabalarını mezarlarından çıkartıp önce giydirdiler... Sonra kare kare poz verdiler

Endonezya'da Toraja isimli bir kabile Ma'nene veya 'Ceset Temizleme Töreni' olarak bilinen bu tören her yılın Ağustos ayında gerçekleştiriliyor. Bu törene göre mumyalanmış ölü bedenleri kontrol etmek için bir araya geliyor ve kabile üyeleri akrabalarını mezarlarından çıkartarak poz veriyor. Gelenek 40 yıl sonra ilk kez gerçekleştirildi.