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    4. Endonezya'da bir garip ritüel! Ölü akrabalarını mezarlarından çıkartıp önce giydirdiler... Sonra kare kare poz verdiler

    Endonezya'da bir garip ritüel! Ölü akrabalarını mezarlarından çıkartıp önce giydirdiler... Sonra kare kare poz verdiler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.09.2024 09:41
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    Endonezya'da bir kabile tuhaf ritüelleri sayesinde dünya basınında gündeme geldi. Sulawesi adasındaki Torajalılar'ın ritüelinde akrabalarını mezarlarından çıkartıp onları güzelce giydirerek fotoğraf çektirdikleri görüldü. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Endonezya'da Toraja isimli bir kabile Ma'nene veya 'Ceset Temizleme Töreni' olarak bilinen bu tören her yılın Ağustos ayında gerçekleştiriliyor. Bu törene göre mumyalanmış ölü bedenleri kontrol etmek için bir araya geliyor ve kabile üyeleri akrabalarını mezarlarından çıkartarak poz veriyor. Gelenek 40 yıl sonra ilk kez gerçekleştirildi.

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    GÜZEL KIYAFETLER GİYDİRİYORLAR

    Çoğunluğu yüz maskesi takan Torajalılar, ilk önce yüzlerce ölü akrabalarını bir uçurumun kenarına kazdıkları mağaralardan çıkarıyorlar. Cansız bedenleri kimyasallarla temizledikten sonra yeni kıyafetler giydiriyorlar ve soy ve devamlılığın kutlanması amacıyla köyün içinde dolaştırıyorlar. Ardından ise fotoğraf çektiriyorlar.

    Atalarının ruhuyla bağlantı kurmak istediklerini ifade eden yerel halktan Samuel Matasak, "Toraja halkı olarak, birisi vefat ettikten sonra bile atalarımızın ruhlarıyla bir bağ kuruyoruz." dedi.

    Vefat eden anne ve babasına olan sevgisini ritüel sayesinde gösterebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Yuliana Palino, "Cesetler temizleniyor, elbiseleri değiştiriliyor, tabutlar zarar görürse yenisiyle değiştirilebiliyor. Şahsen benim için, ölen anne ve babamıza olan sevgimizi ifade edebilmek büyük bir mutluluk." diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler:
    Endonezya
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