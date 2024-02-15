Erzincan'daki 'zehir' tepesi! Yarığı gören işçiler sabah 'çökecek' diyerek uyarmış, öğlen çökmüş... Toprak altında kalan işçiden karısına son telefon!

Erzincan'daki siyanürle altın çıkartılan maden ocağında yaşanan toprak kayması, felakete dönüştü. Büyük bir kitlenin koparak büyük bir alana yayıldığı görenler tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Yaşanan heyelan sonrası 9 işçi toprak altında kalırken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgeden işçilerle ilgili henüz olumlu bir haber gelmezken, Fırat Nehri'ne karışmasından korkulan siyanür tehlikesi ise en önemli sorunlar arasında yer alıyor.
Söz konusu çevre felaketinin hangi nedenle meydana geldiği araştırılırken, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz dikkat çeken detaylara ulaştı. Madende çalışan işçiler, heyelanın olduğu sabah toprak yığınının olduğu alanda büyük bir yığın fark etmiş.
Sinayürlü topraktan oluşan 'Zehirli Tepe'deki yarığı gören işçiler "Burası çökecek" uyarısında bulunurken, ustabaşı yetkililere haber vermiş. 09.30 sularında iş durdurulurken, 100'ün üzerindeki işçi sahadan çekilmiş.
Yarık olan bölge için, her zaman olduğu gibi çimento ile kapatma kararı alınınca 5 işçi müdahale için bölgedeki konteynere indiriliyor.
O sırada işçilerden Şaban Yılmaz'ın eşini aradığını aktaran Saymaz, "Çalışmayı durdurdular, bekliyoruz" dediğini yazdı.
Öte yandan toprak kayması sonrası açığa çıkan siyanürün Fırat Nehri'ne sızmasıyla ilgili endişeler sürerken, Anagold Madencilik'in daha önce yüksek siyanüre bağlı olarak çevre kirliği dolayısyla üst sınırden ceza aldığı belirlendi.