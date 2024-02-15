Erzincan'daki 'zehir' tepesi! Yarığı gören işçiler sabah 'çökecek' diyerek uyarmış, öğlen çökmüş... Toprak altında kalan işçiden karısına son telefon!

Erzincan'daki siyanürle altın çıkartılan maden ocağında yaşanan toprak kayması, felakete dönüştü. Büyük bir kitlenin koparak büyük bir alana yayıldığı görenler tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Yaşanan heyelan sonrası 9 işçi toprak altında kalırken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgeden işçilerle ilgili henüz olumlu bir haber gelmezken, Fırat Nehri'ne karışmasından korkulan siyanür tehlikesi ise en önemli sorunlar arasında yer alıyor.



