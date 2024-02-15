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  4. Erzincan'daki 'zehir' tepesi! Yarığı gören işçiler sabah 'çökecek' diyerek uyarmış, öğlen çökmüş... Toprak altında kalan işçiden karısına son telefon!

Erzincan'daki 'zehir' tepesi! Yarığı gören işçiler sabah 'çökecek' diyerek uyarmış, öğlen çökmüş... Toprak altında kalan işçiden karısına son telefon!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.02.2024 07:12 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin gündemindeki Erzincan'ın İliç ilçesindeki faciayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Anagold Madencilik'e ait olan altın madenindeki heyelan sonucu 9 işçi toprak altında kalırken, çökmeden saatler önce yarığı gören işçilerin 'Burası çökecek' uyarısında bulunduğu belirlendi. 'Zehir' tepesinin çökmesinden dakikalar önce ise toprak altında kalan işçilerden birinin eşini aradığı öğrenildi. Daha önce şirketin, siyanür sızıntısıyla ceza aldığı ön ödemeyle cezayı kapattığı da ortaya çıktı.

Erzincan'daki siyanürle altın çıkartılan maden ocağında yaşanan toprak kayması, felakete dönüştü. Büyük bir kitlenin koparak büyük bir alana yayıldığı görenler tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Yaşanan heyelan sonrası 9 işçi toprak altında kalırken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgeden işçilerle ilgili henüz olumlu bir haber gelmezken, Fırat Nehri'ne karışmasından korkulan siyanür tehlikesi ise en önemli sorunlar arasında yer alıyor.


Keşfet

SABAH SAATLERİNDE İŞÇİLER FARK ETMİŞ

SABAH SAATLERİNDE İŞÇİLER FARK ETMİŞ

Söz konusu çevre felaketinin hangi nedenle meydana geldiği araştırılırken, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz dikkat çeken detaylara ulaştı. Madende çalışan işçiler, heyelanın olduğu sabah toprak yığınının olduğu alanda büyük bir yığın fark etmiş.

'BURASI ÇÖKECEK' DİYE UYARMIŞLAR

'BURASI ÇÖKECEK' DİYE UYARMIŞLAR

Sinayürlü topraktan oluşan 'Zehirli Tepe'deki yarığı gören işçiler "Burası çökecek" uyarısında bulunurken, ustabaşı yetkililere haber vermiş. 09.30 sularında iş durdurulurken, 100'ün üzerindeki işçi sahadan çekilmiş.

ÇİMENTO İLE KAPATMA KARARI

ÇİMENTO İLE KAPATMA KARARI

Yarık olan bölge için, her zaman olduğu gibi çimento ile kapatma kararı alınınca 5 işçi müdahale için bölgedeki konteynere indiriliyor.

EŞİYLE SON KEZ KONUŞMUŞ

EŞİYLE SON KEZ KONUŞMUŞ

O sırada işçilerden Şaban Yılmaz'ın eşini aradığını aktaran Saymaz, "Çalışmayı durdurdular, bekliyoruz" dediğini yazdı.

SİYANÜR SIZINTISINDAN CEZA ALMIŞ

SİYANÜR SIZINTISINDAN CEZA ALMIŞ

Öte yandan toprak kayması sonrası açığa çıkan siyanürün Fırat Nehri'ne sızmasıyla ilgili endişeler sürerken, Anagold Madencilik'in daha önce yüksek siyanüre bağlı olarak çevre kirliği dolayısyla üst sınırden ceza aldığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan İliç Maden
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