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"Erzurumlular uyanık olsun" diyerek uyardı! Yapılanmanın büyüklüğünü anlata anlata bitiremedi: Anneler kızlarını ikram ediyor

18.02.2024 07:29 | Son Güncelleme:
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Türkiye Adnan Oktar gerçekleriyle yüzleşmeye devam ediyor. Din adı altında insanları sömüren, bedenlerini istismar eden ve gencecik insanların hayatını karartan Adnan Oktar örgütüyle ilgili her gün bir korkunç detay çıkıyor. Adnan Oktar'ın hedefindeki il bu defa Erzurum. Bugünkü dehşete düşüren detay ise 'Annelerin kızlarını ikram etmesi.' İşte ayrıntılar...

Kurduğu illegal yapılanmayı din örgütü gibi gösteren ve sapkınlıkların arkası kesilmeyen Adnan Oktar örgütünün akılalmaz planları devam ediyor. Tutuklu bulunan örgütün lideri Adnan Oktar ise hapiste bile rahat durmuyor. Genç avukatlarla saatlerce yapılan görüşmeleri gündem olan Oktar'la ilgili bir uyarı daha geldi. İhbar niteliği taşıyan sözlerin sahibi ise Eski mali şube müdürü Furkan Sezer...Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Sezer Sözcü TV'de Nokta Atışı programında Adnan Oktar örgütüyle ilgili bilinmeyen gerçekleri anlattı. Gündemi sarsacak ifadeler kullanan Sezer, annelerin kızlarını Adnan Oktar'a nasıl 'ikram ettiğini anlattı. Adnan Oktar'ın Erzurum'da hapiste olduğunu vurgulayan Sezer örgütün 'Erzurum yapılanmasına' dikkat çekti. Erzurumlulara çağrıda bulunan Sezer Oktar yapılanmasını ise koronavirüse benzetti.

İşte Furkan Sezer'in canlı yayındaki o ifadeleri;

Anne gidiyor, ondan sonra da kızlarını istiyor Adnan. Yani Adnan'ın bir kadının genç kızı olduğunu bilip de örgüte getirmemesi mümkün değil. Yeter ki bilsin... Çok rahat bir şekilde bileceği bir şey mutlaka ister, mutlaka getirir. Getirmesi için elinden geleni yapar, dünyaları ayağının ayaklarının altına serer.

İşte ne kadar iyi ne kadar kaliteli bir insan olduğunu iltifatlarla egoyu böyle parlatır. Maddi bir takım imkanlar sağlar ve o kızları getirir. Yani o Dragos'a sokar o kızları. Daha önce çok çok fazla örneği var bunun.

"BEN İKRAM DİYORUM, ÖRGÜT İNFAK DİYOR

"BEN İKRAM DİYORUM, ÖRGÜT İNFAK DİYOR

" Ben bunu ikram diye nitelendiriyorum. Örgüt bunu infak diye nitelendiriyor. Yani hani buradan bir ecir kazanacağını, bir sevap kazanacağını düşünüyor. Kızını en değerlisini 'mehdi'ye veriyor. Nasıl kurban meselesinde peygamber oğlunu keserken yukarıdan kurban iniyor, onun gibi. Allah'a en kıymetlisini veriyor, kurban ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Adnan Oktar
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