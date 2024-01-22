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  4. Eşi Okan Kurt'un vücudunu paylaşan Demet Akalın "Kocam demir gibi" yazdı! Üstsüz hali gündem oldu

Eşi Okan Kurt'un vücudunu paylaşan Demet Akalın "Kocam demir gibi" yazdı! Üstsüz hali gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.01.2024 13:38 | Son Güncelleme:
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Yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla gündem olan Demet Akalın, son paylaşımıyla da çok konuşuldu. Akalın, bu kez Instagram'ının hikaye bölümünden eşi Okan Kurt'un kaslı vücudunu paylaştı. Paylaşımına "Kocam demir gibi" notunu paylaştı.

Her paylaşımı olay olan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın son paylaşımı da olay oldu. Sosyal medya hesabından bakın Okan Kurt'u nasıl paylaştı.

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"KOCA DEMİR GİBİ" PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Sosyal medyada iddialı kıyafetlere karşı aldığı tavırla gündeme gelen Demet Akalın son olarak tarzıyla dikkat çekmişti. Demet Akalın, önceki akşam İstanbul'da verdiği konserde, sosyal medya yıldızlarından Leonie Hanne'nin daha önce giydiği kostümü giymişti. O kostüm çok konuşulmuştu. 

Magazin dünyasının ünlü çifti Okan Kurt ile Demet Akalın 2012-2018 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin 2018 yılında boşanma kararı almaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İkilinin boşanma nedeni olarak, o dönem işinde sıkıntılar yaşayan Okan Kurt'un bu durumu gösterilmişti.

Her ne kadar yollarını ayırsalar da çift sonrasında yeniden bir araya geldi. Ve sık sık beraber paylaşım yapmayı da ihmal etmiyorlar.

Akalın bu kez, Kurt'un kaslı halini paylaştı. Paylaşımına "Koca demir gibi" notunu yazan Akalın, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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Demet Akalın sosyal medya ünlü şarkıcı
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