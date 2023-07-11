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  4. Eski kocasına tebrik mesajı... Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl'ün son hali ortaya çıktı!

Eski kocasına tebrik mesajı... Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl'ün son hali ortaya çıktı!

11.07.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek başrolünü paylaştıkları "Bir Zamanlar Çukurova" dizisiyle Sicilya'dan ödül aldı. Alışık'a eski eşi Sibel Turnagöl'den de tebrik gecikmedi. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Turnagöl'ün paylaşımını görenler son halini merak etti. İşte Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl'ün son hali...

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek rol aldıkları “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin yayınlandığı Sicilya’da düzenlenen Nation Awards-Thinkingreen Taormina Ödül Töreninde Nation Award Ödülü’ne layık görüldü. İki ünlü oyuncu antik tiyatro çıkışında izdiham yaşandı.

Kerem Alışık‘ın oğlu Sadri Alışık da babasının ödül töreninden fotoğraflarını paylaşıp altına “Congratulazioni papà… İtalya Sicilya Nation Awards-Thinkingreen Ödülleri Nation Award Ödülü” mesajını yazdı.

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Kerem Alışık’ın eski eşi Sibel Turnagöl de oğlunun paylaşımının altına alkış emojisi koydu.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmlerle akıllara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl'ün paylaşımı sonrası son hali merak edildi.

Kadir İnanır'la rol aldığı Sen Türkülerini Söyle filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Sibel Turnagöl, daha sonra Bebek, Skandal, Günah Tohumu ve Abuzer Kadayıf gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Son dönemde gözlerden uzak yaşayan Sibel Turnagöl güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.

Güzel oyuncunun son halini görenler "Hâlâ çok hoşsunuz", "Yıllar teğet geçmiş" yorumlarında bulundu. Bazı takipçilere göre ise güzel oyuncuya "Yıllar acımadı."

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