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  4. Eski kot pantolonunu satmak için ilan verdi! Pozları bir anda viral olunca kadınların gözdesi oldu

Eski kot pantolonunu satmak için ilan verdi! Pozları bir anda viral olunca kadınların gözdesi oldu

06.09.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Plymouth bölgesinde yaşayan Mario Graziano isimli bir adam Facebook’ta eski kot pantolonunu satmak için ilan verdi. Graziano satış için ilana kendi pozlarını koymayı tercih etti. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşen seksi pozlarının sonrasında Graziano kadınların gözdesi haline geldiğini anlattı.

Eski kot pantolonunu Facebook üzerinden satışa çıkartan Mario Graziano isimli bir adam dünyanın pek çok noktasından kişilerin kendisine ulaşarak pantolonunu satın almak istediğini söyledi. Yatağın üzerinde üzeri tamamen çıplak bir şekilde kot pantolonuyla çekilen bir fotoğrafının sonrasında kadınların dikkatini çektiğini ifade eden Graziano, ABD'li bir teklif sahibinin kot pantolonlar için 100 sterlin (yaklaşık 2 bin 110 TL) ödediğini ancak yıkanmadan gönderilmesini talep ettiğini açıkladı.

“BÜYÜK BİR TAKİPÇİ KİTLESİNE SAHİBİM”

Kot pantolonuyla verdiği pozun sonrasında daha farklı ürünleri satmak için ilan vermeye devam ettiğini dile getiren Graziano, “Başta çok şaşırdım ama her zaman dışa dönük bir insan oldum. Ulaştığım tüm ilgiden çok memnunum. İki yarışma programına katıldım ve şimdi dünyanın dört bir yanından büyük bir takipçi kitlesine sahibim. Bu durum ürünlerimi daha kolay bir şekilde satmamı sağladı” dedi.
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