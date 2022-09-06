Eski kot pantolonunu satmak için ilan verdi! Pozları bir anda viral olunca kadınların gözdesi oldu

Eski kot pantolonunu Facebook üzerinden satışa çıkartan Mario Graziano isimli bir adam dünyanın pek çok noktasından kişilerin kendisine ulaşarak pantolonunu satın almak istediğini söyledi. Yatağın üzerinde üzeri tamamen çıplak bir şekilde kot pantolonuyla çekilen bir fotoğrafının sonrasında kadınların dikkatini çektiğini ifade eden Graziano, ABD'li bir teklif sahibinin kot pantolonlar için 100 sterlin (yaklaşık 2 bin 110 TL) ödediğini ancak yıkanmadan gönderilmesini talep ettiğini açıkladı.

Kot pantolonuyla verdiği pozun sonrasında daha farklı ürünleri satmak için ilan vermeye devam ettiğini dile getiren Graziano, “Başta çok şaşırdım ama her zaman dışa dönük bir insan oldum. Ulaştığım tüm ilgiden çok memnunum. İki yarışma programına katıldım ve şimdi dünyanın dört bir yanından büyük bir takipçi kitlesine sahibim. Bu durum ürünlerimi daha kolay bir şekilde satmamı sağladı” dedi.