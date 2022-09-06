Eski kot pantolonunu satmak için ilan verdi! Pozları bir anda viral olunca kadınların gözdesi oldu

Eski kot pantolonunu Facebook üzerinden satışa çıkartan Mario Graziano isimli bir adam dünyanın pek çok noktasından kişilerin kendisine ulaşarak pantolonunu satın almak istediğini söyledi. Yatağın üzerinde üzeri tamamen çıplak bir şekilde kot pantolonuyla çekilen bir fotoğrafının sonrasında kadınların dikkatini çektiğini ifade eden Graziano, ABD'li bir teklif sahibinin kot pantolonlar için 100 sterlin (yaklaşık 2 bin 110 TL) ödediğini ancak yıkanmadan gönderilmesini talep ettiğini açıkladı.
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