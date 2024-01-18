Eski yetişkin film yıldızı Mia Malkova transparan elbisesiyle kendisini prensese benzetti! Göğüslerinin gözükmesine aldırış etmedi

Instagram'da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mia Malkova sosyal medya hesabının açıklama bölümüne "Şimdi yetişkin yıldız değilim" notunu ekleyerek bir dönüşüme girdiğinin sinyallerini vermişti. Sosyal medyada cesur pozlarına devam eden isim son olarak beyaz bir ceketle tamamladığı transparan elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıktı.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Malkova, "Prenses Günlükleri" notunu ekledi. Fenomen ismin pozu kısa sürede güzelliğini öven yorumlarla dolup taştı.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek bir ilham kaynağısın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok güzelsin" yorumunu yaptı.