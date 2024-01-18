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    4. Eski yetişkin film yıldızı Mia Malkova transparan elbisesiyle kendisini prensese benzetti! Göğüslerinin gözükmesine aldırış etmedi

    Eski yetişkin film yıldızı Mia Malkova transparan elbisesiyle kendisini prensese benzetti! Göğüslerinin gözükmesine aldırış etmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.01.2024 10:28 | Son Güncelleme:
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    Bir dönemin yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medya hesaplarındaki tüm fotoğraflarını silerek yepyeni bir imaja bürünmüştü. Sosyal medyadan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Malkova son olarak hayranlarının karşısına transparan bir elbiseyle çıktı. Fenomene dönüşen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    Instagram'da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mia Malkova sosyal medya hesabının açıklama bölümüne "Şimdi yetişkin yıldız değilim" notunu ekleyerek bir dönüşüme girdiğinin sinyallerini vermişti. Sosyal medyada cesur pozlarına devam eden isim son olarak beyaz bir ceketle tamamladığı transparan elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

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    SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Malkova, "Prenses Günlükleri" notunu ekledi. Fenomen ismin pozu kısa sürede güzelliğini öven yorumlarla dolup taştı.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek bir ilham kaynağısın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok güzelsin" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Mia Malkova
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