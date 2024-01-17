Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'in dönüşü muhteşem oldu! Müstehcen sayfasının reklamını yaptı... Sosyal medya onu konuştu

Bir dönemin popüler yetişkin film yıldızı Lana Rhoades geçtiğimiz yıllarda sektöre dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Fenomen isim yetişkin sektörünün yasaklanması için çağrıda bulunmuştu hatta yaşadığı zor günlerin sonrasında psikolojik tedavi gördüğünü dile getiren Rhoades, çekimler sırasında boğulan ve bayılanların olduğunu söylemişti. Fenomen ismin sektöre dönüşü ise efsane oldu.
Son dönemde sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Rhoades, Instagram hesabının hikaye bölümünden OnlyFans sayfasının reklamını yaptığı bir pozunu paylaştı. Rhoades'in bu harketi hayranları tarafından 'Efsane geri döndü' şeklinde yorumlandı.
Kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını açıkladıktan sonra tüm görüntülerinin internetten silinmesini isteyen Rhoades, babasını sır gibi sakladığı oğlu Milo ile kendi halinde bir hayat sürüyordu.
Uzun zamandır hayranlarından uzak kalan Rhoades sonunda hasreti bitirdi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında özel içeriğiyle geri döndüğünü söyledi.