Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'in dönüşü muhteşem oldu! Müstehcen sayfasının reklamını yaptı... Sosyal medya onu konuştu

Bir dönemin popüler yetişkin film yıldızı Lana Rhoades geçtiğimiz yıllarda sektöre dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Fenomen isim yetişkin sektörünün yasaklanması için çağrıda bulunmuştu hatta yaşadığı zor günlerin sonrasında psikolojik tedavi gördüğünü dile getiren Rhoades, çekimler sırasında boğulan ve bayılanların olduğunu söylemişti. Fenomen ismin sektöre dönüşü ise efsane oldu.