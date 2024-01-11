Kendine has tarzıyla Ankara pavyonlarının sembolü haline gelmişti! Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

Ankara'da pavyon ve eğlence hayatı denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Sarı Tutku'nun şöhreti Ankara sınırlarını aşarak tüm memlekete ulaşmış, Sarı Tutku efsanesi adeta bir fenomene dönüşmüştü. "Daggering" denilen Jamaika dansıyla Ankara oyun havasını ilginç bir şekilde sentezleyen fenomen ismin dans videoları sosyal medya milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı. Bir süredir eğlence hayatından elini eteğini çeken fenomen ismin son görüntüsü dikkatleri çekti.

HAYRANLARI DAHİ TANIMAKTA ZORLANDI

Popüler olduğu dönemde asker uğurlaması hatta bekarlığa veda partilerine dansçı olarak davet edilen Sarı Tutku ortadan kaybolduğu dönemde sessizliğe bürünerek kendisine gelen tüm röportaj ve belgesel tekliflerini geri çevirdi.

Gece hayatından uzaklaşan ünlü ismin son hali ise bir YouTube videosunda göründü. Sarı Tutku dans pistlerine geri dönerken ellerindeki zillerle Ankara havası oynamayı ihmal etmedi.







