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    4. Kendine has tarzıyla Ankara pavyonlarının sembolü haline gelmişti! Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

    Kendine has tarzıyla Ankara pavyonlarının sembolü haline gelmişti! Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

    11.01.2024 13:24 | Son Güncelleme:
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    Ankara gece hayatının en renkli mekanlarından olan pavyonların namı Türkiye'nin her yerine ününü ulaştırmayı başardı. Pavyon kültürü denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sarı Tutku, sessizliğe bürünmüştü. Adı kulaktan kulağa dolaşarak şehir efsanesi haline gelen Sarı Tutku, uzun zaman sonra bir YouTube videosunda göründü. Son halini görenler ise onu tanımakta zorluk çekti.

    Ankara'da pavyon ve eğlence hayatı denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Sarı Tutku'nun şöhreti Ankara sınırlarını aşarak tüm memlekete ulaşmış, Sarı Tutku efsanesi adeta bir fenomene dönüşmüştü. "Daggering" denilen Jamaika dansıyla Ankara oyun havasını ilginç bir şekilde sentezleyen fenomen ismin dans videoları sosyal medya milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı. Bir süredir eğlence hayatından elini eteğini çeken fenomen ismin son görüntüsü dikkatleri çekti.

    HAYRANLARI DAHİ TANIMAKTA ZORLANDI

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    Popüler olduğu dönemde asker uğurlaması hatta bekarlığa veda partilerine dansçı olarak davet edilen Sarı Tutku ortadan kaybolduğu dönemde sessizliğe bürünerek kendisine gelen tüm röportaj ve belgesel tekliflerini geri çevirdi.

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    Gece hayatından uzaklaşan ünlü ismin son hali ise bir YouTube videosunda göründü. Sarı Tutku dans pistlerine geri dönerken ellerindeki zillerle Ankara havası oynamayı ihmal etmedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Pavyon
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