Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! 4 aylık hamile eşi hava almaya çıkıp... Bakın nereden çıktı

ATV'nin sevilen reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da' her hafta farklı konu ve konuklar ele alınıyor.
ESRA EROL'DA ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY
Bu hafta programa katılan Süleyman Bey, 4 aylık hamile eşi Selcan'ın evi terk ettiğini söyledi ve ünlü sunucudan yardım istedi.
Evi terk eden Selcan'ın bulunması için Esra Erol seferber oldu ve ünlü sunucu Selcan'ı buldu ve stüdyoya getirdi.
Süleyman Bey, eşinin sosyal medyayı sık kullandığını belirterek farklı iddialar ortaya attı. 4 aylık hamile Selcan, 17 Ağustos'ta Denizli'de bilmediği bir şehirden Konya'ya gitti.
Selcan Hanım, 17 gündür annesinin evinde kaldığını belirtti.
BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Stüdyoya gelen Selcan Hanım, eşiyle anlaşamadığını ve boşanmak istediğini söyledi.
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