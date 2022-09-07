MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! 4 aylık hamile eşi hava almaya çıkıp... Bakın nereden çıktı

Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! 4 aylık hamile eşi hava almaya çıkıp... Bakın nereden çıktı

07.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin ilgiyle izlenen programı 'Esra Erol'da' programı, her gün farklı konu ve konuklara yer veriyor. Bu hafta 'Esra Erol'da' programına katılan Süleyman Bey, 4 aylık hamile karısının evden kaçtığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Selcan Hanım'ı bulan Esra Erol, canlı yayında iki eşi karşı karşıya getirdi. Süleman Bey'in anlattıkları ise Esra Erol'un programına damga vurdu.

ATV'nin sevilen reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da' her hafta farklı konu ve konuklar ele alınıyor.

ESRA EROL'DA ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY

Bu hafta programa katılan Süleyman Bey, 4 aylık hamile eşi Selcan'ın evi terk ettiğini söyledi ve ünlü sunucudan yardım istedi.

Evi terk eden Selcan'ın bulunması için Esra Erol seferber oldu ve ünlü sunucu Selcan'ı buldu ve stüdyoya getirdi.

Süleyman Bey, eşinin sosyal medyayı sık kullandığını belirterek farklı iddialar ortaya attı. 4 aylık hamile Selcan, 17 Ağustos'ta Denizli'de bilmediği bir şehirden Konya'ya gitti.



Selcan Hanım, 17 gündür annesinin evinde kaldığını belirtti.

BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Stüdyoya gelen Selcan Hanım, eşiyle anlaşamadığını ve boşanmak istediğini söyledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol ele istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

Türkiye’yi üzen görüntü! 'Kan ağlıyor' diyerek paylaştı…

Türkiye’yi üzen görüntü! 'Kan ağlıyor' diyerek paylaştı…

Son dakika: İki gün zam bir gün indirim! Bugün zam gelmişti: Motorin fiyatları yeniden değişecek (7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: İki gün zam bir gün indirim! Bugün zam gelmişti: Motorin fiyatları yeniden değişecek (7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları)

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

Yer: Kocaeli! Kızını oğluna isteyen adama kurşun yağdırdı

Yer: Kocaeli! Kızını oğluna isteyen adama kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

10 yıllık balayının kaynağı şaşırttı: ''Çıplak fotoğraflar!''

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.