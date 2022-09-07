Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! 4 aylık hamile eşi hava almaya çıkıp... Bakın nereden çıktı

ATV'nin sevilen reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da' her hafta farklı konu ve konuklar ele alınıyor.

Bu hafta programa katılan Süleyman Bey, 4 aylık hamile eşi Selcan'ın evi terk ettiğini söyledi ve ünlü sunucudan yardım istedi.

Evi terk eden Selcan'ın bulunması için Esra Erol seferber oldu ve ünlü sunucu Selcan'ı buldu ve stüdyoya getirdi.



