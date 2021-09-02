Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! Evli kadın 6 kez başka adamlara kaçtı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da yine inanılmaz bir hikaye ortaya çıktı. İsa Bey, eşi Göknur Hanım'ın evden kaçtığını anlattı.

"ÖNCE HÜSEYİN'E SONRA YUNUS'A GİTTİM"

Esra Erol'da'nın dünkü canlı yayınında da yine inanılmaz bir olay yaşandı. Programa katılan İsa Bey, eşi Göknur Hanım'ın sürekli evden kaçtığını anlattı.

Eşinin kendisine dönmesini istemeyen İsa Bey, tek derdinin boşanıp kızını almak olduğunu açıkladı. İddiaların odağındaki genç kadın ise sunucu Esra Erol'un isteği üzerine canlı çıktı.

Göknur Hanım, eşi İsa'nın hayatını mahvettiğini ve öz kızını halasına satmaya çalıştığını anlattı.

Göknur Hanım, bugüne kadar evden birçok kez kaçtığını da belirtti.