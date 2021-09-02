MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! Evli kadın 6 kez başka adamlara kaçtı

Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! Evli kadın 6 kez başka adamlara kaçtı

02.09.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un canlı yayınında evli bir kadın, eşinin karşısında 6 kez başka adamlara kaçtığını detaylarıyla anlattı. Söyledikleri ve rahatlığı izleyenleri şaşkına çeviren kadın, "Önce Hüseyin'e sonra Yunus'a gittim" dedi.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da yine inanılmaz bir hikaye ortaya çıktı. İsa Bey, eşi Göknur Hanım'ın evden kaçtığını anlattı.

"ÖNCE HÜSEYİN'E SONRA YUNUS'A GİTTİM"

Esra Erol'da'nın dünkü canlı yayınında da yine inanılmaz bir olay yaşandı. Programa katılan İsa Bey, eşi Göknur Hanım'ın sürekli evden kaçtığını anlattı.
Eşinin kendisine dönmesini istemeyen İsa Bey, tek derdinin boşanıp kızını almak olduğunu açıkladı. İddiaların odağındaki genç kadın ise sunucu Esra Erol'un isteği üzerine canlı çıktı.
Göknur Hanım, eşi İsa'nın hayatını mahvettiğini ve öz kızını halasına satmaya çalıştığını anlattı.
Göknur Hanım, bugüne kadar evden birçok kez kaçtığını da belirtti.
Genç kadın ayrıca eşi İsa'nın eve sevgilisini getirdiğini bu yüzden de önce Hüseyin, sonra da Yunus isimli kişilere kaçtığını söyledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kızı Bodrum'dan paylaştı! "Buralar alev aldı"

Kızı Bodrum'dan paylaştı! "Buralar alev aldı"

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti

Usta oyuncu Nusret Çetinel vefat etti

53 bin kişinin tahliyesi istendi! Acil durum ilan edildi

53 bin kişinin tahliyesi istendi! Acil durum ilan edildi

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Köpeklerin saldırısına uğrayan polis şikayet etti başkan ifade verdi

Köpeklerin saldırısına uğrayan polis şikayet etti başkan ifade verdi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı 'Yok artık' dedirtti

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı 'Yok artık' dedirtti

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.