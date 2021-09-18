Evinin inşaatını kazarken buldu: Tam 9 kilo, bu elması satmak istiyorum

Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşayan Cemal Atan, 6 yıl önce evinin temelini kazarken bulduğu siyah sentetik elması satmak istiyor. Elektrikli spiral ile kesmeye denediğini ve hiçbir şekilde kesilmediğini söyleyen Atan, “Denemek amaçlı spiral ile kesmeye çalıştım ama spiral kayıp kesmiyor. Bir de bu taşı güneşe tuttuğum zaman köşelerinde Gökkuşağı gibi 3-4 ayrı renk oluşuyor. Taşa baktığınızda içerisinde siyah kaburgalar gözükürken güneşe tuttuğumuzda köşe kısımlarından Gökkuşağını andıran rengarenk görüntüler oluşuyor. Parlak ve siyah olan bu taşı araştırdığımda sentetik ham elmas olarak gözüküyor’’ diye konuştu.

İNTERNETTEN BAKINCA DEĞERLİ OLDUĞUNU ANLADI

Temelde el yapımı taşlarla sentetik elmasın etrafının korumaya alındığını söyleyen Atan, “Bu taşı evimin temelinde bulduğumda etrafında normal çekiçten geçmiş el yapımı taşlar vardı. Taşların arasında korunmuş gibiydi. İnşaatımın temelinde bu taşı çıkardığımda bir tarafı cam gibi siyah ve parlak, diğer tarafı ise kar taneleri gibi oksitlenme vardı. Yıllarca yer altında kaldığı için oksitlenme yapmış. Bu oksitlenmeyi ne yaptıysam çıkartamadım. Bedenine yapıştırılmış gibi ve beyazlanmış kar tanelerini andıran görüntüsü vardı" dedi.

Jeoloji Mühendisi Serhat Arslangörür, bu taşın elmas olduğunu anlayabilmek için en iyi yöntemin mikroskopla incelenmesi gerektiğini söyleyerek, ’’Elmas bilinen en sert maddelerden biridir. Mohs sertlik göstergesinde en yüksek sayıyla (10) gösterilir. Diğer bütün mineralleri çizebilecek bir sertliğe sahiptir. Bu taşın elmas olup olmayacağına ancak incelemelerden sonra yapılabilecek mikroskobik çalışmalar sonucunda belli olabilir. Ama bu kadar büyük bir elmas da dünya üzerinde yok.

Bulunan en büyük elmas bile bunun dörtte biri kadar. Bunun farklı özellikleri olabilir. Yeniden kristalize olmuş bir göktaşı olabilir. Dünyada bulunmayan mineraller içerebilir, yapısal anlamda farklılaşmış olabilir. Bu taşın mikroskop altında incelenmesi gerekiyor. Minoroloji uzmanları tarafından bakılarak incelenmesi gerekiyor. Elmas ile oksidyen arasında yüzde bir ila iki arasında su farkı vardır. Bu nedenle bu taş büyük bir ihtimalle ya oksidyen ya da göktaşıdır.

Bu göktaşıysa ve olivin içeriyorsa çok değerlidir. Pembe renk olivinlerin temel özelliğidir. Dünyada da vardır ama göktaşlarında daha zengindir. Pembe renk değişimi biraz da ona işaret ediyor.