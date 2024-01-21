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  4. Fantezi elbiseleriyle maskelerinden sonra arsa ve tarlalara da veda! Müstehcen videolarıyla nam salan Fergio House'a bir şok daha

Fantezi elbiseleriyle maskelerinden sonra arsa ve tarlalara da veda! Müstehcen videolarıyla nam salan Fergio House'a bir şok daha

21.01.2024 14:55 | Son Güncelleme:
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Lüks villalarda gösterişli partiler, renk renk maskelerle fantezi elbiseleri, geniş yankı uyandıran müstehcen içerikli videolar... "Fergio House" adlı ilgi çeken oluşum sırlarla dolu hayatları deşifre olduğundan bu yana Türkiye'nin gündeminden düşmüyor! İstiklal Caddesi'nde dolar saçtıkları görüntülerle de ses getiren Fergio House'un 3 üyesi bir şok daha yaşadı.

Fantezi dolu yaşamlarını kapalı kapılar ardında tutmak yerine sosyal medyada sergilemeyi seçtiler ve parmaklıkların ardını boyladılar... Tarla ve arsalara sahip kimselerin yer aldığı Fergio House hakkında yürütülen soruşturma önemli bir gelişme daha yaşandı. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen Aralık ayında İstanbul merkezli 8 ilde sosyal medyada "Fergio House" ismini verdikleri hesaptan müstehcen paylaşım yapan ve aynı hesap üzerinden Büyükçekmece’de müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

FANTEZİ ELBİSELERİ, RENGARENK MASKELER, SAHTE DOLARLAR...

FANTEZİ ELBİSELERİ, RENGARENK MASKELER, SAHTE DOLARLAR...

Adreslerde yapılan aramalarda, müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modellerde maske, 13 fantezi elbisesi, üzerinde geçersiz yazan 2 bin sahte 100 dolar banknot, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 19 şüpheliden F.G. isimli şüpheli tutuklanmış, diğer 18 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

85 MİLYON LİRALIK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

85 MİLYON LİRALIK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Savcılıkça yürütülen soruşturmanın devamında şüphelilerden F.G.(32), S.G.(32) ile S.G.C.(45)’nin suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konma kararı verildi.

Şüphelilerin piyasa değeri yaklaşık 85 milyon lira olan İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 adet araca ve 3 şüpheli şahsın banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.

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maske fantezi giyim villa
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