Fark kıl payı! Seçmenin tercihi o parti oldu; ittifaklar arasında makas açıldı: Seçim anketinden ses getirecek sonuçlar

Meclis'te yeni yasama yılının da açılmasıyla birlikte siyasetin gündemi iyice hareketlendi. Siyasi parti liderleri milyonların dikkat kesildiği açıklamalara ve projelere imza atıyor. Partilerin ve liderlerin oy oranlarındaki değişimi de araştırma şirketleri ortaya koyuyor. ALF Araştırma'nın 1-3 Ekim tarihleri arasında 33 ilde 2560 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların büyük çoğunluğunun tercihi CHP'den yana oldu, AK Parti ise CHP'nin 0,5 puan gerisinde kaldı. İttifaklar arası fark ise yüzde 8,6 oldu. İşte anket sonuçları...