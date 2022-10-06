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Fark kıl payı! Seçmenin tercihi o parti oldu; ittifaklar arasında makas açıldı: Seçim anketinden ses getirecek sonuçlar

06.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek seçimlerin yaklaşmasıyla seçim anketleri de giderek daha dikkatle takip ediliyor. Bu kapsamda ALF Araştırma & Danışmanlık, Ekim 2022 seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket sonucuna göre ilk iki sıradaki parti arasında 0,5'lik puan farkı olduğu görüldü. İttifaklar arasındaki fark ise yüzde 9'a yakın olarak ortaya çıktı. İşte ses getirecek seçim anketinden tüm ayrıntılar...

Meclis'te yeni yasama yılının da açılmasıyla birlikte siyasetin gündemi iyice hareketlendi. Siyasi parti liderleri milyonların dikkat kesildiği açıklamalara ve projelere imza atıyor. Partilerin ve liderlerin oy oranlarındaki değişimi de araştırma şirketleri ortaya koyuyor. ALF Araştırma'nın 1-3 Ekim tarihleri arasında 33 ilde 2560 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların büyük çoğunluğunun tercihi CHP'den yana oldu, AK Parti ise CHP'nin 0,5 puan gerisinde kaldı. İttifaklar arası fark ise yüzde 8,6 oldu. İşte anket sonuçları...

SEÇİM ANKETİNDEN ÇOK KONUŞULACAK SONUÇLAR! 0,5 PUAN FARKLA...

CHP

CHP
Yüzde 29,1

AK Parti

AK Parti
Yüzde 28,6

İYİ Parti

İYİ Parti
Yüzde 14,1

HDP

HDP
Yüzde 8,3

MHP

MHP
Yüzde 6
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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi
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