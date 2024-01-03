Fatih Portakal canlı yayında ateş püskürdü! 'Ne utanmaz bir adamsın'

Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, bugün görüldü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de KKTC'den voleybol turnuvası için gelen aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi, hayatını kaybetti. Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal görülen duruşmayla ilgili İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt'un sözlerine ateş püskürdü.
Fatih Portakal davayı sunurken işte şu sözleri kullandı; Deprem dediğimizde 6 Şubat'ta meydana gelen o büyük depremden bahsediyorum. Hatay,Maraş,Adana,Adıyaman etkilendi. Orada İsias otel vardı ve orada hayatını kaybeden 72 kişi vardı. Bugün ilk duruşması vardı. İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt. Öyle bir savunma yaptı ki, o savunmayı dinlerken şu cümleyi kuruyorsunuz: "Sen ne utanmaz bir insansın"
Depremde hayatını kaybeden sporcuların aileleri, ellerinde pankartlar ile slogan atarak otel sahiplerinin cezalandırılmasını istedi. Sanıkların SEGBİS aracılığı ile katıldığı duruşmayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindekiler de takip etti.
Şubat'ta depremlerinde yıkılan yapılardan biri de Adıyaman'daki İsias oteldi. İnşaatında çakıl ve kum kullanılan, kaçak kat çıkan otelde 72 kişi hayatını kaybetti. 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava bugün görüldü. Kıbrıslı Şampiyon Meleklerin aileleri de davayı izlemek için Adıyaman'a gitti. Aileler sanıkların olası kastla yargılanmasını istese de beklentileri yerine gelmedi.
Otel sahibi Ahmet Bozkurt kaçak katı 2017'de çıkarılan İmar Barışı ile yasal hale getirdiğini söyledi. Düşük kalite malzeme ve kolon kestiği iddialarına iftira dedi. Ahmet Bozkurt, "Bana atılan iftiralar tamamen asılsız. Beni çekemeyenlerin iftiraları. O kadar özen gösterdiğim otelimi karaladılar. Hiçbiri gerçek değil. Usülsüz yapılan hiçbir şey yok. Bu şiddete bir deprem olmasaydı otelim ayakta kalırdı" dedi.