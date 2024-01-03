HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih Portakal canlı yayında ateş püskürdü! 'Ne utanmaz bir adamsın'

Fatih Portakal canlı yayında ateş püskürdü! 'Ne utanmaz bir adamsın'

03.01.2024 21:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat depremlerinde yıkılan yapılardan biri de Adıyaman'daki İsias oteldi. Otel 72 kişiye mezar olmuştu. İsias Otel Davası’nın ilk duruşması bugün başladı. Davanın ilk duruşmasında çapraz sorguya alınan Otel Sahibi Ahmet Bozkurt, "Üzerime atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi. Sunucu Fatih Portakal da otel sahibinin sözlerine canlı yayında ateş püskürdü. İşte detaylar...

Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, bugün görüldü.


Keşfet

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de KKTC'den voleybol turnuvası için gelen aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi, hayatını kaybetti. Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal görülen duruşmayla ilgili İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt'un sözlerine ateş püskürdü.

"SEN NE UTANMAZ BİR İNSANSIN"

"SEN NE UTANMAZ BİR İNSANSIN"

Fatih Portakal davayı sunurken işte şu sözleri kullandı;  Deprem dediğimizde 6 Şubat'ta meydana gelen o büyük depremden bahsediyorum. Hatay,Maraş,Adana,Adıyaman etkilendi. Orada İsias otel vardı ve orada hayatını kaybeden 72 kişi vardı. Bugün ilk duruşması vardı. İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt. Öyle bir savunma yaptı ki, o savunmayı dinlerken şu cümleyi kuruyorsunuz: "Sen ne utanmaz bir insansın"

Depremde hayatını kaybeden sporcuların aileleri, ellerinde pankartlar ile slogan atarak otel sahiplerinin cezalandırılmasını istedi. Sanıkların SEGBİS aracılığı ile katıldığı duruşmayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindekiler de takip etti.

"BANA ATILAN İFTİRALAR ASILSIZ"

"BANA ATILAN İFTİRALAR ASILSIZ"

 Şubat'ta depremlerinde yıkılan yapılardan biri de Adıyaman'daki İsias oteldi. İnşaatında çakıl ve kum kullanılan, kaçak kat çıkan otelde 72 kişi hayatını kaybetti. 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava bugün görüldü. Kıbrıslı Şampiyon Meleklerin aileleri de davayı izlemek için Adıyaman'a gitti. Aileler sanıkların olası kastla yargılanmasını istese de beklentileri yerine gelmedi.

Otel sahibi Ahmet Bozkurt kaçak katı 2017'de çıkarılan İmar Barışı ile yasal hale getirdiğini söyledi. Düşük kalite malzeme ve kolon kestiği iddialarına iftira dedi. Ahmet Bozkurt, "Bana atılan iftiralar tamamen asılsız. Beni çekemeyenlerin iftiraları. O kadar özen gösterdiğim otelimi karaladılar. Hiçbiri gerçek değil. Usülsüz yapılan hiçbir şey yok. Bu şiddete bir deprem olmasaydı otelim ayakta kalırdı" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal canlı yayın ateş
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta 3’lü ÖTV zammı! Tabelalar değişti

Akaryakıta 3’lü ÖTV zammı! Tabelalar değişti

Süleymani'nin mezarının yakınında patlama! Çok sayıda ölü var

Süleymani'nin mezarının yakınında patlama! Çok sayıda ölü var

SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar...

SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar...

Sosyal medyadaki tuzak büyüyor! "Seni rezil edeceğim ahlaksız"

Sosyal medyadaki tuzak büyüyor! "Seni rezil edeceğim ahlaksız"

Mahkemeden Fatih Altaylı'ya hapis cezası!

Mahkemeden Fatih Altaylı'ya hapis cezası!

Site otoparkında mide bulandıran manzara! Tam 1,5 ton

Site otoparkında mide bulandıran manzara! Tam 1,5 ton

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.