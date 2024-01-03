Fatih Portakal canlı yayında ateş püskürdü! 'Ne utanmaz bir adamsın'

"SEN NE UTANMAZ BİR İNSANSIN"

Fatih Portakal davayı sunurken işte şu sözleri kullandı; Deprem dediğimizde 6 Şubat'ta meydana gelen o büyük depremden bahsediyorum. Hatay,Maraş,Adana,Adıyaman etkilendi. Orada İsias otel vardı ve orada hayatını kaybeden 72 kişi vardı. Bugün ilk duruşması vardı. İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt. Öyle bir savunma yaptı ki, o savunmayı dinlerken şu cümleyi kuruyorsunuz: "Sen ne utanmaz bir insansın"