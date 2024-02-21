Fazla kilolarından kurtuldu! Serenay Sarıkaya'dan tatil pozu!

Geçtiğimiz günlerde Aile dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya ile 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla adını duyuran Mert Demir'in aşk yaşadığına dair iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İddialı paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya son paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.
Oyuncu 10,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı. Sarıkaya'nın giydiği yeşil renkli bikini dikkat çekti.
Oyuncu tatil pozlarına "Hayat kurtarma kiti: güneş, deniz, müzik ve kendini sevmek" notunu düştü.
Oyuncunun paylaşımına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı. Sarıkaya'ya "Çok güzelsin", "Seni seviyorum", "Fiziği çok güzel" gibi yorumlar yapıldı.