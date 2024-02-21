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  4. Fazla kilolarından kurtuldu! Serenay Sarıkaya'dan tatil pozu!

Fazla kilolarından kurtuldu! Serenay Sarıkaya'dan tatil pozu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.02.2024 11:11 | Son Güncelleme:
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Cesur paylaşımları ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu fit vücuduyla dikkat çekti. Tatil pozlarını paylaşan oyuncuya hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.

Geçtiğimiz günlerde Aile dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya ile 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla adını duyuran Mert Demir'in aşk yaşadığına dair iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

İddialı paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya son paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

Oyuncu 10,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı. Sarıkaya'nın giydiği yeşil renkli bikini dikkat çekti.

Oyuncu tatil pozlarına "Hayat kurtarma kiti: güneş, deniz, müzik ve kendini sevmek" notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı. Sarıkaya'ya "Çok güzelsin", "Seni seviyorum", "Fiziği çok güzel" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Oyuncu magazin
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