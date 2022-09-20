Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Eski uçuş görevlisi uyardı! Görgü kuralı değil güvenlik: Uçakta parmak arası terlik giymeyin

Eski uçuş görevlisi uyardı! Görgü kuralı değil güvenlik: Uçakta parmak arası terlik giymeyin

20.09.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir havayolu çalışanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bir kaza veya acil durumda uçaktan kaçışınızı sınırlayabileceğinden yolcuları uçarken parmak arası terlik giymemeye veya çıplak ayakla gezmemeye çağırdılar.

Eski uçuş görevlisi uyardı! Görgü kuralı değil güvenlik: Uçakta parmak arası terlik giymeyin

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada etkisini gösterdiği ilk zamanlarda ülkeler vatandaşlarını korumak adına seyahat kısıtlaması önlemleri almıştı. O dönem dışında dünya genelinde her gün milyonlarca kişi uçakla bir yerlere gitmeyi tercih ediyor. Peki uçak seyahatlerinde kıyafet seçimlerinin tüyoları olduğunu hiç düşündünüz mü? Seyahat kıyafetlerinin seçiminde rahatlık öne planda olsa da bir havayolu çalışanları yolcuları parmak arası terlik giymeme ve yolculuk sırasında çıplak ayak olmama konusunda uyardı.

Bu ülkelere gittiğinizde musluk suyu içebilirsiniz! Bir de suya para vermeyinBu ülkelere gittiğinizde musluk suyu içebilirsiniz! Bir de suya para vermeyin

GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR DETAY

Uçuş görevlisi Tony Kuna, yolculuk sırasında yalınayak olmanın diğer yolcuları rahatsız etmesinden ziyade güvenlik açısından riskler taşıdığını dile getirdi. Uçak yolculuklarında genellikle spor ayakkabı tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Kuna, “Acil bir durumda her türlü enkaz ve hoş olmayan zemin yüzeyleri, uçağın dışında olduğu kadar çıkışa giden yolunuzu da engelleyecektir. Ayaklarınız düzgün bir şekilde örtülmemişse, güvenli bir yere gitmekte zorlanacaksınız. Kırık camlar, ateşler ve metal parçalarla kaplı koridorda koşarken çıplak ayaklarınızı mahvettiğinizi hayal edin. Zor Ölüm'deki John McClane gibi ama daha kötüsü." dedi.

Saniyeler içinde bavulundakileri dolaba yerleştirdi! Seyahat tüyosu sosyal medyada gündem olduSaniyeler içinde bavulundakileri dolaba yerleştirdi! Seyahat tüyosu sosyal medyada gündem oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Kalkış ve iniş sırasında pencerelerinizi açın”“Kalkış ve iniş sırasında pencerelerinizi açın”
700'de fazla kişiyle cinsel ilişki yaşadı! “Aklımın köşesinde..."700'de fazla kişiyle cinsel ilişki yaşadı! “Aklımın köşesinde..."
Aldırış etmediler! Ulu orta cinsel ilişkiye girdilerAldırış etmediler! Ulu orta cinsel ilişkiye girdiler
Anahtar Kelimeler:
uçak parmak arası terlik terlik terlik modelleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca

Çıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca

Eğlence dozu kaçtı! Çırılçıplak sokak ortasında oyun oynadılar

Eğlence dozu kaçtı! Çırılçıplak sokak ortasında oyun oynadılar

Kocasının parmaklarının arasından kaydı! Korkunç anlar...

Kocasının parmaklarının arasından kaydı! Korkunç anlar...

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

İlginizi Çekebilir

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.