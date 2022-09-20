Eski uçuş görevlisi uyardı! Görgü kuralı değil güvenlik: Uçakta parmak arası terlik giymeyin

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada etkisini gösterdiği ilk zamanlarda ülkeler vatandaşlarını korumak adına seyahat kısıtlaması önlemleri almıştı. O dönem dışında dünya genelinde her gün milyonlarca kişi uçakla bir yerlere gitmeyi tercih ediyor. Peki uçak seyahatlerinde kıyafet seçimlerinin tüyoları olduğunu hiç düşündünüz mü? Seyahat kıyafetlerinin seçiminde rahatlık öne planda olsa da bir havayolu çalışanları yolcuları parmak arası terlik giymeme ve yolculuk sırasında çıplak ayak olmama konusunda uyardı.

GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR DETAY

Uçuş görevlisi Tony Kuna, yolculuk sırasında yalınayak olmanın diğer yolcuları rahatsız etmesinden ziyade güvenlik açısından riskler taşıdığını dile getirdi. Uçak yolculuklarında genellikle spor ayakkabı tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Kuna, “Acil bir durumda her türlü enkaz ve hoş olmayan zemin yüzeyleri, uçağın dışında olduğu kadar çıkışa giden yolunuzu da engelleyecektir. Ayaklarınız düzgün bir şekilde örtülmemişse, güvenli bir yere gitmekte zorlanacaksınız. Kırık camlar, ateşler ve metal parçalarla kaplı koridorda koşarken çıplak ayaklarınızı mahvettiğinizi hayal edin. Zor Ölüm'deki John McClane gibi ama daha kötüsü." dedi.



