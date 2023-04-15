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  4. Fransa sokakları yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylamasının ardından protestolarda tansiyon yükseldi

Fransa sokakları yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylamasının ardından protestolarda tansiyon yükseldi

15.04.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da hükümetin emeklilik yaşının 62’den 64’e yükseltilmesine yönelik yasa tasarısını onaylamasından sonra sokağın nabzı yükseldi. Ülke genelinde 16 Mart’ta başlayan protesto gösterileri şiddetlendi. Yasanın onaylanmasıyla birlikte halk sokağa döküldü. Düzenlenen gösterilerde kamu kurumları hedef alındı ve kamu malları ateşe verildi.

Fransa’da emeklilik yaşını 2 yıl daha uzatan yasa tasarısının kabul edilmesinden sonra protestoların sesleri de yükselmeye başladı. Ülke genelinde Mart ayının ikinci haftasında başlayan emeklilik karşıtı gösterilere sert müdahale eden polis ve eylemciler arasında şiddetli anlar yaşanmıştı. Ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.Fransızlar, Anayasa Konseyinin emeklilik reformunu ana hatlarıyla onaylama kararına tepki olarak ülke genelinde çeşitli kentlerde gösteri düzenlendi.

“PARİS AYAĞA KALK”

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Paris'te farklı noktalarda toplanan göstericiler Konseyin kararını protesto etmeye devam ederken, polis göstericileri dağıtmaya çalışıyor. Otobüs durağı camlarını kıran, çöp bidonlarını yollara devirip yakan göstericiler "Paris ayağa kalk !" sloganı atıyor. İtfaiyeciler ise alevleri söndürüyor.

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Polis ve göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, polis, protestoculara cop ve biber gazıyla müdahalede bulunuyor. Fransız basını başkentte 112 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

NANTES’TE VALİLİK HEDEF ALINDI

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Nantes kentinde öfkeli kalabalık Valilik binasına cam şişe fırlatırken, polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi. Göstericiler Nantes'de tramvay hattını ateşe verdi.

SOKAKLAR KARIŞTI

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Haftalardır polis ve göstericiler arasında şiddet olaylarının yaşandığı Rennes kentinde de sokaklar karıştı. Protestocular bir karakolu ateşe verirken, polis yangını tomayla söndürdü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada Rennes'de bir karakol ve kilisenin zarar gördüğünü belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

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Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu. Konsey, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylarken; reforma ilişkin 6 maddeyi tamamen veya kısmen reddetmişti. (AA)

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Paris Fransa Protesto emeklilik

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