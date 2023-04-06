Kanalizasyon çalışanları da greve katıldı! Kent meydanının ortasında ölü farelerle protesto yaptılar

Fransa sokaklarında protesto sesleri devam ediyor. Emeklilik reformu kapsamında emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasına halk büyük tepki göstermişti. Çeşitli meslek gruplarının katıldığı grevlere son olarak kanalizasyon işçileri de eklendi. Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Belediyesinin farelerle mücadele eden kanalizasyon çalışanları, mesleklerinin daha iyi bir statüye konumlandırılması talebiyle greve gitti.

ÖLÜ FARELERİ ATTILAR

Çalışma şartların zorluğu ve maaşların yetersizliğine dikkati çekmek için çalışanlar beraberlerinde getirdikleri ölü fareleri kent belediyesinin önüne attı.

"Daha fazla personel ve finansal kaynak istiyoruz. 10 yılda 60 arkadaşımızı kaybeden bir sektördeyiz." diyen çalışanlar, belediye yetkililerine seslerini duyurmak istedi.Kalabalık, protestolarda ısrar edince belediye yetkilisi Anne Souyris tarafından kabul edildi.

Fransız kanalı BFMTV'ye açıklama yapan Souyris, çöp toplayıcıları ve kanalizasyon çalışanlarının onları daha iyi koruyan bir yönetmeliğe ihtiyaç duyduklarının farkında olduklarını söyledi.

Souyris, grev hakkında önceden bilgisinin olmadığını, aksi takdirde işin bu raddeye gelmeden çözülmesi için çalışacağını ifade etti.

TEMİZLİK SORUNU DOĞDU

Emeklilik karşıtı reforma tepkiler nedeniyle temizlik çalışanlarının mart ortasında greve gitmesiyle Paris'te binlerce ton çöp yığını oluşmuştu.

Çöplerin uzun süre toplanmaması nedeniyle farelerin sokaklarda dolaşmaya başlaması üzerine grevlerine kısa süreliğine ara veren çöp toplayıcıları 13 Nisan'dan itibaren Paris'te süresiz grev başlatacaklarını duyurmuştu. (AA)