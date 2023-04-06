Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kanalizasyon çalışanları da greve katıldı! Kent meydanının ortasında ölü farelerle protesto yaptılar

Kanalizasyon çalışanları da greve katıldı! Kent meydanının ortasında ölü farelerle protesto yaptılar

06.04.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da emeklilik yaşına ilişkin protestolar meslek grupları içinde dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Emeklilik reformuna yönelik yükselen seslere kanalizasyon işçileri de katıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te grevdeki kanalizasyon işçileri, çalışma şartlarının zorluğuna ve maaşlarının azlığına dikkati çekmek için beraberinde getirdikleri ölü fareleri Büyükşehir Belediyesinin önüne yığdı.

Fransa sokaklarında protesto sesleri devam ediyor. Emeklilik reformu kapsamında emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasına halk büyük tepki göstermişti. Çeşitli meslek gruplarının katıldığı grevlere son olarak kanalizasyon işçileri de eklendi. Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Belediyesinin farelerle mücadele eden kanalizasyon çalışanları, mesleklerinin daha iyi bir statüye konumlandırılması talebiyle greve gitti.

ÖLÜ FARELERİ ATTILAR

12 (1)

Çalışma şartların zorluğu ve maaşların yetersizliğine dikkati çekmek için çalışanlar beraberlerinde getirdikleri ölü fareleri kent belediyesinin önüne attı.

13 (1)

"Daha fazla personel ve finansal kaynak istiyoruz. 10 yılda 60 arkadaşımızı kaybeden bir sektördeyiz." diyen çalışanlar, belediye yetkililerine seslerini duyurmak istedi.Kalabalık, protestolarda ısrar edince belediye yetkilisi Anne Souyris tarafından kabul edildi.

14 (1)

Fransız kanalı BFMTV'ye açıklama yapan Souyris, çöp toplayıcıları ve kanalizasyon çalışanlarının onları daha iyi koruyan bir yönetmeliğe ihtiyaç duyduklarının farkında olduklarını söyledi.

15 (1)

Souyris, grev hakkında önceden bilgisinin olmadığını, aksi takdirde işin bu raddeye gelmeden çözülmesi için çalışacağını ifade etti.

TEMİZLİK SORUNU DOĞDU

16 (1)

Emeklilik karşıtı reforma tepkiler nedeniyle temizlik çalışanlarının mart ortasında greve gitmesiyle Paris'te binlerce ton çöp yığını oluşmuştu.

17 (1)

Çöplerin uzun süre toplanmaması nedeniyle farelerin sokaklarda dolaşmaya başlaması üzerine grevlerine kısa süreliğine ara veren çöp toplayıcıları 13 Nisan'dan itibaren Paris'te süresiz grev başlatacaklarını duyurmuştu. (AA)

İlginizi Çekebilir

Fransa sokakları hâlâ yangın yeri! Macron’dan yeni hamle geldi

Fransa sokakları hâlâ yangın yeri! Macron’dan yeni hamle geldi

 Lüks saat hareketi gündem yarattı! 80 bin euroluk saati...

Lüks saat hareketi gündem yarattı! 80 bin euroluk saati...

 Milyonlar sokağa döküldü! Protesto sesleri yükseldi

Milyonlar sokağa döküldü! Protesto sesleri yükseldi

 Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

 Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçırılıp diri diri mezara gömülmüştü! 2 kişi tutuklandıKaçırılıp diri diri mezara gömülmüştü! 2 kişi tutuklandı
Çok eşliliği böyle savundu! “Ölürsem çocuklarım ve eşim ne yapar?” Çok eşliliği böyle savundu! “Ölürsem çocuklarım ve eşim ne yapar?”
Birçok kişi ölmeden tatmak isteyecek! "Proteini 5 bin yaşında"Birçok kişi ölmeden tatmak isteyecek! "Proteini 5 bin yaşında"
Anahtar Kelimeler:
Fransa fare kanalizasyon

En Çok Okunan Trend Haberler

Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler

Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler

“O kadar mükemmelim ki... Seks bebeği olduğumu düşünüyorlar”

“O kadar mükemmelim ki... Seks bebeği olduğumu düşünüyorlar”

Tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandı! Kimse onu durduramadı

Tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandı! Kimse onu durduramadı

Kaçırılıp diri diri mezara gömülmüştü! 2 kişi tutuklandı

Kaçırılıp diri diri mezara gömülmüştü! 2 kişi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.