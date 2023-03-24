Fransa’da emeklilik yasasına protestolar devam ederken Cumhurbaşkanı Macron’un lüks saat hareketi gündem yarattı! 80 bin euroluk saati...

Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e çıkartılmasını hedefleyen reformunun kabul edilmesinden sonra halk karar tepki göstererek sokaklara döküldü. Ülkeden protesto sesleri yükselirken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız devlet televizyonunda verdiği röportaj Fransız basınında geniş yer tuttu.

KOLUNDAN ÇIKARTIP KENARA KOYDU

France 2 ve TF1 kanallarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron emeklilik yasasını savunurken kolundaki saati masanın altında çıkarttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Macron’un emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunduğu sırada kolundaki 80 bin euro değerindeki saati fark ederek eleştirilerden kaçmak için çıkarttığı yorumlarına neden oldu. Görüntülerde Macron’un saati masanın altında çıkartarak kenara koyduğu net bir şekilde görüldü.

SAATİNİN PAHALI OLMADIĞINI SAVUNDULAR

Elysée Sarayı'ndan kaynaklar Macron’un saatini sürekli olarak masaya vurarak ses çıkartması nedeniyle çıkarttığını savundu. Macron’un saati bir buçuk yıldan fazla süredir kullandığı ve iddia edildiği gibi 80 bin euro değerinde olmadığı belirtildi. Saatin internetteki satış fiyatının 2 bin 400 euro olduğu belirtildi.



