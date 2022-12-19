Fransızlar bu görüntü sonrası ayaklandı! Dev finalde hata mı yapıldı? "Gol geçersiz sayılmalı"

Katar'da düzenlenen turnuvanın finalinde Arjantin ile son şampiyon Fransa karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada rakibini seri penaltı vuruşlarında 4-2 mağlup eden Arjantin kupanın sahibi olurken, uzun yıllar unutulmayacak mücadelenin yankıları devam ediyor.
Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi. "Tangocular" futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, önemli bir unvanın daha sahibi oldu. Karşılaşmada takımının birinci ve üçüncü golüne imza atan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını elde etti.
Arjantin'de 36 yıl sonra gelen şampiyonluğun coşkusu yaşanırken, son şampiyon Fransa ise finalde kaybetmenin hüznünü yaşıyor. karşılaşmanın 80 ve 81. dakikasında Mbappe'nin attığı golle skoru 2-2'ye getiren ve uzatma dakikalarında yediği gole de yanıt vermeyi başaran Fransa'da mücadelenin 108. dakikasında Lionel Messi'nin attığı golde kural hatası yaşandığı ve golün geçersiz sayılması gerektiği iddia edildi.
90 dakikası 2-2 tamamlanan mücadelede uzatmaya gidilirken, 108. dakikada Enzo Fernandez'in pasında Lautaro Martinez'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşu Hugo Lloris çıkardı. Dönen topta Lionel Messi, topu ağlara göndererek takımını tekrar öne geçirirken, bu esnada yedek kulübesindeki oyuncular heyecanını kontrol edemeyerek saha içerisine kadar girdi. Bu pozisyon nedeniyle Fransız cephesinden golün geçersiz sayılması gerektiği yönünde itirazlar sosyal medyada dile getirilmeye başlandı.