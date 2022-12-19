SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Fransızlar bu görüntü sonrası ayaklandı! Dev finalde hata mı yapıldı? "Gol geçersiz sayılmalı"

Fransızlar bu görüntü sonrası ayaklandı! Dev finalde hata mı yapıldı? "Gol geçersiz sayılmalı"

19.12.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Finali'nde Arjantin, normal süresi 2-2 uzatma dakikaları ise 3-3 eşitlikle sona eren maçta Fransa'yı seri penaltı vuruşlarıyla 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Arjantin, tarihindeki 3. Dünya Kupası şampiyonluğunu elde ederken Fransızlar büyük üzüntü yaşadı. Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından Arjantin'in uzatma dakikalarında Messi ile bulduğu golde kural hatası iddiaları ortaya atıldı. İşte detaylar...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Katar'da düzenlenen turnuvanın finalinde Arjantin ile son şampiyon Fransa karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada rakibini seri penaltı vuruşlarında 4-2 mağlup eden Arjantin kupanın sahibi olurken, uzun yıllar unutulmayacak mücadelenin yankıları devam ediyor.

İlginizi Çekebilir

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

 Dünya bu kehanetle çalkalanıyor! Olacakları 7 sene önceden bildi

Dünya bu kehanetle çalkalanıyor! Olacakları 7 sene önceden bildi

 Ödül töreninde skandal davranış!

Ödül töreninde skandal davranış!

 Açıkladı! Messi'den beklenmedik karar

Açıkladı! Messi'den beklenmedik karar

 Bahis yaptı, servet kaybetti! Mbappe ünlü rapçiyi üzdü

Bahis yaptı, servet kaybetti! Mbappe ünlü rapçiyi üzdü

 Olay yaratan iddia! ''Oyuncuları maçtan önce kasten zehirlediler''

Olay yaratan iddia! ''Oyuncuları maçtan önce kasten zehirlediler''

ARJANTİN, DÜNYA KUPASI'NI ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANDI

ARJANTİN, DÜNYA KUPASI'NI ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANDI

Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi. "Tangocular" futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

MESSİ, KUPA TARİHİNE GEÇTİ

MESSİ, KUPA TARİHİNE GEÇTİ

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, önemli bir unvanın daha sahibi oldu. Karşılaşmada takımının birinci ve üçüncü golüne imza atan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını elde etti.

FRANSIZLAR AYAKLANDI!

FRANSIZLAR AYAKLANDI!

Arjantin'de 36 yıl sonra gelen şampiyonluğun coşkusu yaşanırken, son şampiyon Fransa ise finalde kaybetmenin hüznünü yaşıyor. karşılaşmanın 80 ve 81. dakikasında Mbappe'nin attığı golle skoru 2-2'ye getiren ve uzatma dakikalarında yediği gole de yanıt vermeyi başaran Fransa'da mücadelenin 108. dakikasında Lionel Messi'nin attığı golde kural hatası yaşandığı ve golün geçersiz sayılması gerektiği iddia edildi.

"SAHA İÇİNE GİRDİLER"

"SAHA İÇİNE GİRDİLER"

90 dakikası 2-2 tamamlanan mücadelede uzatmaya gidilirken, 108. dakikada Enzo Fernandez'in pasında Lautaro Martinez'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşu Hugo Lloris çıkardı. Dönen topta Lionel Messi, topu ağlara göndererek takımını tekrar öne geçirirken, bu esnada yedek kulübesindeki oyuncular heyecanını kontrol edemeyerek saha içerisine kadar girdi. Bu pozisyon nedeniyle Fransız cephesinden golün geçersiz sayılması gerektiği yönünde itirazlar sosyal medyada dile getirilmeye başlandı.

İŞTE ÇOK KONUŞULAN O POZİSYON...

İŞTE ÇOK KONUŞULAN O POZİSYON...
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Fransa dünya kupası gol messi At 2022 dünya kupası kata son şampiyon son dü

En Çok Okunan Haberler

Ödül töreninde skandal davranış!

Ödül töreninde skandal davranış!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Dünya rekoru kırıldı! Görenler gözlerine inanamıyor...

Dünya rekoru kırıldı! Görenler gözlerine inanamıyor...

Olay yaratan iddia! ''Oyuncuları maçtan önce kasten zehirlediler''

Olay yaratan iddia! ''Oyuncuları maçtan önce kasten zehirlediler''

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.