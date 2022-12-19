Fransızlar bu görüntü sonrası ayaklandı! Dev finalde hata mı yapıldı? "Gol geçersiz sayılmalı"

MESSİ, KUPA TARİHİNE GEÇTİ

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, önemli bir unvanın daha sahibi oldu. Karşılaşmada takımının birinci ve üçüncü golüne imza atan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını elde etti.