'Geceleri uyuyamıyorum' diyerek Esra Ezmeci canlı yayınında itiraf etti! Sevgilisi için yaptıkları 'pes' dedirtti

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Programa bu defa bir genç kızın sevgilisi için yaptıkları damga vurdu.





CANLI YAYINDA OLAY İTİRAF

Bir yıldır AVM'de çalıştığını söyleyen genç kız sevgilisiyle farklı mağazalarda çalıştığını ancak yemek saatlerinde görüştüğünü söyledi.

'100 BİN TL BORÇ İSTEDİ' Bir süre sonra sevgilisinin kendisinden 100 bin TL para istediğini söyleyen genç kız para bulmak için yaptıklarıyla şoke etti.

ANNESİNİN KEFEN PARASINI... Genç kız evleneceğini düşündüğü sevgilisi için annesinin kefen parası olan 5 cumhuriyet altını çaldığını itiraf etti.

Genç kız evde altınların olmamasıyla birlikte abisinin eşinin suçlandığını ve bu yüzden abisinin boşandığını da söyledi.