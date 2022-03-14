Gelin adayı Hanife bikinili pozunu paylaştı! Hayranları şoke oldu

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gelin adayı olarak tanınan fenomen olup reklam içerikleriyle para kazanan ve Kemal Ayvaz ile bir küs bir barışık evliliği olan Hanife verdiği pozla olay oldu.

Hanife geçtiğimiz gün de bir pozunu paylaşıp "Bakınız kocamla kavgalı değilim ve bir yaz fotoğrafı paylaşıyorum, kıymetini bilememişim ama bayağı bayağı zayıftan az kiloluymuşum" dedi.