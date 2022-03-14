Gelin adayı Hanife bikinili pozunu paylaştı! Hayranları şoke oldu

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gelin adayı olarak tanınan fenomen olup reklam içerikleriyle para kazanan ve Kemal Ayvaz ile bir küs bir barışık evliliği olan Hanife verdiği pozla olay oldu.
Hanife geçtiğimiz gün de bir pozunu paylaşıp "Bakınız kocamla kavgalı değilim ve bir yaz fotoğrafı paylaşıyorum, kıymetini bilememişim ama bayağı bayağı zayıftan az kiloluymuşum" dedi.
BİKİNİLİ POZU GÜNDEMDE
Tanındıktan sonra başörtüsünü çıkaran ve kitlesi tarafından tepki çeken gelin adayı Hanife bikinili pozunu paylaşıp yaz özlemini dile getirdi.
Genellikle kocasına kızdığı zamanlarda bu tarz cesur paylaşımlar yapan sonra da silen Hanife takipçilerinden tepki gördü.
Evliliğinde son dönemde mutlu olan Hanife'ye gelen yorumların bazıları şöyle:
* Bu kadarını beklemiyordum yazık!
* Kocanla kavga mı ettin yine?
* Seni seviyorum Hanife ama bu kadar da olmadı gülüm
* Tesettürden sonra, birden nasıl bu kadar açılabiliyorsunuz
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