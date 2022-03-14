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Gelin adayı Hanife bikinili pozunu paylaştı! Hayranları şoke oldu

14.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal yarışmadan sonra adeta bir fenomene döndü. Yarışmada başörtülü olan Hanife daha sonra başını açma kararı aldı. Hanife Gürdal bugün herkesi şaşırtan bir poz paylaştı. Bikinili bir pozu paylaşan Hanife'ye tepki yağdı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gelin adayı olarak tanınan fenomen olup reklam içerikleriyle para kazanan ve Kemal Ayvaz ile bir küs bir barışık evliliği olan Hanife verdiği pozla olay oldu.

Hanife geçtiğimiz gün de bir pozunu paylaşıp "Bakınız kocamla kavgalı değilim ve bir yaz fotoğrafı paylaşıyorum, kıymetini bilememişim ama bayağı bayağı zayıftan az kiloluymuşum" dedi.

BİKİNİLİ POZU GÜNDEMDE

Tanındıktan sonra başörtüsünü çıkaran ve kitlesi tarafından tepki çeken gelin adayı Hanife bikinili pozunu paylaşıp yaz özlemini dile getirdi.
Genellikle kocasına kızdığı zamanlarda bu tarz cesur paylaşımlar yapan sonra da silen Hanife takipçilerinden tepki gördü.
Evliliğinde son dönemde mutlu olan Hanife'ye gelen yorumların bazıları şöyle:
* Bu kadarını beklemiyordum yazık! * Kocanla kavga mı ettin yine?
* Seni seviyorum Hanife ama bu kadar da olmadı gülüm * Tesettürden sonra, birden nasıl bu kadar açılabiliyorsunuz
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Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal
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