Gizem Bağdaçiçek ifadesi ortaya çıktı! "160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım" diyen fenomenden "Evdeyim" pozu

Merve Taşkın'ın müstehcen pozlarını paylaşıp yargılanmasından sonra bu sefer de Gizem Bağdaçiçek Onlyans paylaşımları yüzünden Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.
“Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" diyen fenomen isim ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra evinden paylaşımlar yapan Gizem Bağdaçiçek "Geçmiş olsun mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. İyiyim" dedi. Fenomen gözaltı sonrası evine dönüp yeniden benzer pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.
Göğüs dekoltesini elleriyle gösteren ve verdiği pozları "Evimdeyim" notuyla paylaşan Gizem Bağdaçiçek'e hem destek hem eleştiri mesajları yağdı.
Fenomenin ifadesi de ortaya çıktı. Gizem Bağdaçiçek savcılıktaki ifadesinde, "Ben twitter (X) sosyal medya platformunda 'avokadoyeşilii1' kullanıcı adlı hesabın sahibiyim. Bu hesaptan zaman zaman günlük hayatıma ilişkin paylaşımlar yaparım" diyerek şunları söyledi:
"Bazen bu paylaşımlarda iç çamaşırlı ve spor yaparken görüntülerim olur. Yaklaşık 6 ay önce bir sosyal medya platformunda hesap açtım. Bu platform kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak ücretli üye oldukları ve sadece ücret ödeyerek hesap sahiplerini takip ettikleri bir platformdur. Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım."
Bağdaçiçek ifadesinin devamında, "Bana göstermiş olduğunuz çıplak ve pornografik görüntüler bana aittir. Ancak bu görüntüleri sadece 160 takipçimle paylaşmıştım. Paylaşım yaptığım bu platform görüntülerin kaydedilmesine, hatta ekran görüntülerinin alınmasına izin vermez. Bu görüntüler tanımadığım kişiler tarafından başka bir telefonla çekilerek sahte hesaplarla sosyal medyaya sızdırılmış.
Ben sosyal medya platformunun Türkiye'de yasaklandıktan sonra paylaşım yapmadım. Bilgim ve rızam dışında x platformunda yayınlanan görüntüler eskidir. Avukatım bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bu olayın mağduruyum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.