Gökhan Zan'a 3 milyon dolarlık teklif! Telefonda "5 olmaz mı" diyerek pazarlık yaptığı iddiası gündemi sarstı: "Lütfü Savaş adına geldiler"

"3 MİLYON VERELİM, ADAYLIĞI BIRAKMA - 5 OLMAZ MI?"

Süreçle ilgili iddiaları gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV canlı yayınında aktardı. Hem TİP hem de Gökhan Zan ile konuştuğunu belirten İsmail Saymaz, Zan ile AK Parti adına temas kuran Turgay Kocakaya adlı kişi arasında 3 milyon dolar karşılığında adaylığın çekilmemesi yönünde bir pazarlık olduğu iddiasını dile getirdi. İddiaya göre Zan ise "5 olmaz mı?" diye sordu. Bu görüşmenin ses kaydına alındığı, Zan'ın şantaj yapıldığını savunduğunu belirten Saymaz bir görüşme daha olduğunu ifade etti.