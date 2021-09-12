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Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gedelli nerede, Gönül Dağı dizisindeki Gedelli hangi ilde?

12.09.2021 02:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın nerede çekildiği merak ediliyor. Sevilen dizi yeni sezon bölümleriyle önceki gün ekranlara dönmüştü. Dizideki Gedelli beldesinin nerede ve hangi ilde olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gedelli nerede, Gönül Dağı dizisindeki Gedelli hangi ilde? İşte ayrıntılar...

Gönül Dağı dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Sevilen dizi yeni sezon bölümleriyle 11 Eylül'de ekranlara döndü. Dizide yer alan Gedelli beldesinin ülkemizde bulunduğu il merak ediliyor. Peki Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan gibi başarılı pek çok ismin yer aldığı Gönül Dağı nerede çekiliyor?

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın çekim yeri ve detayları merak ediliyor. Sevilen dizi yeni sezonuyla 11 Eylül'de ekrana gelmişti.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen Gönül Dağı dizisinin Yozgat'ta çekildiği düşünülmekteydi. Çünkü araçların plakası dizide 66 olarak yer almaktadır. Ancak dizi seti Eskişehir'de yer almaktadır. Yine dizideki Gedelli beldesi de Eskişehir'de bulunmaktadır.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Gönül Dağı dizisi her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanmaktadır.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NE OLDU?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NE OLDU?
Bozkırın çetin şartlarından nasibini almış olan amcaoğulları icatların gitmesiyle hayatlarında yepyeni bir sayfa açmak zorunda kalmıştır. Ramazan ağıtçılık ve cenaze işlerinin başına geçerken Veysel kaportacılık günlerine dönmüştür. Taner ise un değirmeninde çalışırken bir yandan da icat işlerini devam ettirmeye çalışmaktadır. Diğer yandan İstanbul’da olan Dilek, Taner’i de yanına almak için ona bir iş bulmuştur. Taner’in bu teklife cevabı ne olacaktır?
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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Eskişehir
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