Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gedelli nerede, Gönül Dağı dizisindeki Gedelli hangi ilde?

Gönül Dağı dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Sevilen dizi yeni sezon bölümleriyle 11 Eylül'de ekranlara döndü. Dizide yer alan Gedelli beldesinin ülkemizde bulunduğu il merak ediliyor. Peki Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan gibi başarılı pek çok ismin yer aldığı Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen Gönül Dağı dizisinin Yozgat'ta çekildiği düşünülmekteydi. Çünkü araçların plakası dizide 66 olarak yer almaktadır. Ancak dizi seti Eskişehir'de yer almaktadır. Yine dizideki Gedelli beldesi de Eskişehir'de bulunmaktadır.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NE OLDU?

Bozkırın çetin şartlarından nasibini almış olan amcaoğulları icatların gitmesiyle hayatlarında yepyeni bir sayfa açmak zorunda kalmıştır. Ramazan ağıtçılık ve cenaze işlerinin başına geçerken Veysel kaportacılık günlerine dönmüştür. Taner ise un değirmeninde çalışırken bir yandan da icat işlerini devam ettirmeye çalışmaktadır. Diğer yandan İstanbul’da olan Dilek, Taner’i de yanına almak için ona bir iş bulmuştur. Taner’in bu teklife cevabı ne olacaktır?