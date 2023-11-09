Görüntüler kan dondurmuştu! 3 kişinin ölümü sonrası kan davası başladı... Silah arayışına girmişler

Diyarbakır'daki ehşete düşüren olay, 18 Eylül akşamı, Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 202’nci Sokak’ta meydana geldi. Husumetli olan Tekin ve Gümürcü aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



