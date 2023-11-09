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  4. Görüntüler kan dondurmuştu! 3 kişinin ölümü sonrası kan davası başladı... Silah arayışına girmişler

Görüntüler kan dondurmuştu! 3 kişinin ölümü sonrası kan davası başladı... Silah arayışına girmişler

09.11.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da 18 Eylül'de 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın görüntüleri dehşete düşürmüştü. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın kan davasına dönüştüğü, tarafların intikam almak amacıyla silah arayışında oldukları tespit edildi. 15 adrese düzenlenen operasyonda silahlar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'daki ehşete düşüren olay, 18 Eylül akşamı, Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 202’nci Sokak’ta meydana geldi. Husumetli olan Tekin ve Gümürcü aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Günün önemli manşetleri

Cep telefonu kameralarına da yansıyan kavgada Recep Gümürcü, Hisamettin Tekin ve Meydin Gümürcü (62) hayatlarını kaybetti, S.T. ise yaralandı.

Görüntülerde ellerinde silah olan 2 çocuk gözaltına alındı. Şüphelilerden erkek çocuk M.M.D. tutuklandı, kız çocuk P.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan S.T.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

SİLAH ARAYIŞINA GİRMİŞLER

SİLAH ARAYIŞINA GİRMİŞLER

Yürütülen soruşturma kapsamında tarafların intikam almak amacıyla silah arayışında oldukları tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen 15 adrese düzenlenen operasyonda, F.G., B.G., O.D. ve C.T. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kan davası
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