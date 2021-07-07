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Gülşah Saraçoğlu: Gökhan Göz tarafından aldatıldım!

07.07.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu. Yeni bir açıklama yapan ve 'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etti.

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İlişkilerine bir şans daha veren çift, yine ayrılık kararı aldı.

"EVLİLİK KARARI ALMIŞTIK! HER ŞEY HAZIRDI"

Saraçoğlu biten ilişkisiyle ilgili, "Günlerdir sessizliğimi bozmuyorum. Çünkü konu benim konum değil ve son derece mide bulandırıcı bir konu.

Sebep ise adı geçen kadının, böyle meshepsizliklerinin içinde olmak istemediğim içindir. Ancak sevgilim olan Gökhan Bey ile bir evlilik kararı almıştık geçtiğimiz çarşamba günü. Her şey hazırdı ve gerçekleşmedi.

Sebep ise adı geçen kadının, böyle meshepsizliklerinin içinde olmak istemediğim içindir. Ancak sevgilim olan Gökhan Bey ile bir evlilik kararı almıştık geçtiğimiz çarşamba günü. Her şey hazırdı ve gerçekleşmedi.

"İNKAR EDİLEN ORTADA İKİ EVLAT VAR"

"İNKAR EDİLEN ORTADA İKİ EVLAT VAR"
Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden, sahte kimlikler, inkar edilen bir nikah ve en acısı bir anne olarak üzülerek söylüyorum ki; inkar edilen ortada iki evlat... Ne kadar acı... Diyecek bir şey yok çünkü son derece saygı, sevgi içerisinde olduğum ilişkimden sadece bu sebep yüzünden ayrılıyorum. Kimseye de bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadım.
Sadece Gökhan Bey'in ve şahsımın itibarı zedelenmemesi adına ve Gökhan Bey'in bana 'Kimi arıyorsan ara, bu durumu çözersen sen çözersin' demesi üzerine bir takım görüşmeler yaptığım doğrudur ama bilirsiniz ki ben kimsenin arkasından iş çevirmem. Çünkü yıllardır her zaman dobralığım ve dürüstlüğümle beni tanıdınız ve sevdiniz..." ifadelerini kullandı.
Ünlü modacı, ayrıca sözlerini, "Her şey buraya kadarmış, bir daha tekrarı olmayacaktır" şeklinde noktaladı.
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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu Instagram
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