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Gülse Birsel'in yüzündeki değişim dikkat çekti! "Gayet doğal durmuş güle güle eskisin..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 12:55 | Son Güncelleme:
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Başarılarıyla sık sık gündem olan komedyen, oyuncu ve senarist Gülse Birsel 'Hücreler' oyunun galasına katıldı. Galada poz veren oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti. Sosyal medyada yorum yağdı.

Ünlü oyuncu Engin Günaydın'ın yazıp yönettiği ve oynadığı, başrollerinde Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ'ın yer aldığı "Hücreler" oyununun galası, gerçekleştirildi. Galaya birçok ünlü isim katıldı.

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YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Başarılı ve tecrübeli senarist Gülse Birsel , Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete, Aile Arasında gibi projelerde rol aldı.

Başarılarıyla ve yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Gülse Birsel Hücreler oyunun galasına katıldı.

Galada poz veren ünlü oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti. İnce, uzun, kemikli yüz yapısına sahip oyuncunun yüzü oldukça yuvarlak ve daha dolgun gözüküyordu.

Sosyal medya kullanıcıları oyuncunun yüzüne dolgu yaptırdığını iddia etti. Kimisi ise doğal hali olduğunu söyledi. Oyuncunun pozuna yorum yağdı. 

"Gayet doğal durmuş güle güle eskisin", "Botokslular kervanına katılmış", "Kadının yüzü oturmuş, ne estetiği", "Biraz da buruna dokundursa daha güzel olacak" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel Oyuncu
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