Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan çiftinin ilişkisinde gergin günler yaşanıyor. Aralarındaki yaş farkı olay olan çift tüm eleştirilere kulak tıkamıştı. Ancak ortaya atılan bir iddiaya göre Gülsim Ali İlhan’ın ailesi genç kadının Durum Bazan’la olan ilişkisini veto etti.