Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan çiftinin ilişkisinde gergin günler yaşanıyor. Aralarındaki yaş farkı olay olan çift tüm eleştirilere kulak tıkamıştı. Ancak ortaya atılan bir iddiaya göre Gülsim Ali İlhan’ın ailesi genç kadının Durum Bazan’la olan ilişkisini veto etti.
GÜLSİM ALİ İLHAN'IN AİLESİ VETO ETTİ
Gönül Dağı adlı dizide Berk Atan ile birlikte başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
İlişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden İlhan ile Bazan’ın yaz tatilinde bir dondurmacı da çekilmiş kareleri basına yansımıştı.
Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Gülsim Ali İlhan'ın ailesinin Durul Bazan'ı veto ettiği ancak güzel oyuncunun ilişkisini sürdürme kararı aldığı öne sürüldü.
Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan, 2019 yılında ekrana gelen ve sadece 4 bölüm süren 'Yüzleşme' adlı dizide rol almıştı. 2 yılı aşkın süredir tanışan İlhan ile Bazan'ın arkadaşlığının aşka dönüştüğü ortaya çıkmıştı.
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