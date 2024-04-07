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  4. Hadise'nin son hali gündemde! "Zayıflamış, kalçası nerede?" yorumları geldi

Hadise'nin son hali gündemde! "Zayıflamış, kalçası nerede?" yorumları geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.04.2024 13:42
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Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Hadise son pozuyla olay oldu. Zayıfladığı görülen Hadise'ye "Kalçan nerede?", "Çok zayıflamış" yorumları geldi.

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından sık sık farklı isimlerle anılan 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise tarzıyla da adından söz ettiriyor.

Son olarak Hadise, makyajsız haliyle gündeme gelmişti. Kendi sosyal medya hesabından da doğal hallerini paylaşan Hadise kırmızı kombiniyle dikkat çekti.

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Hadise’nin yaptığı paylaşımda yüzündeki değişim kadar zayıflaması da gündem oldu.

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Hadise'yi görenler "Kalçan nerede?", "Çok zayıflamış", "Kalça kalmamış", "Hiç Hadise gibi değil" yorumlarında bulundu.

Her hareketiyle çok konuşulan isimlerinden Hadise'ye hayranları ise "Ne yapsa yakışıyor" yorumlarında bulundu.

Vitrin

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Hadise mehmet dinçer ünlü şarkıcı yaşında
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