Hadise'nin son hali gündemde! "Zayıflamış, kalçası nerede?" yorumları geldi

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından sık sık farklı isimlerle anılan 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise tarzıyla da adından söz ettiriyor.

Son olarak Hadise, makyajsız haliyle gündeme gelmişti. Kendi sosyal medya hesabından da doğal hallerini paylaşan Hadise kırmızı kombiniyle dikkat çekti.

Hadise’nin yaptığı paylaşımda yüzündeki değişim kadar zayıflaması da gündem oldu.



Hadise'yi görenler "Kalçan nerede?", "Çok zayıflamış", "Kalça kalmamış", "Hiç Hadise gibi değil" yorumlarında bulundu.

Her hareketiyle çok konuşulan isimlerinden Hadise'ye hayranları ise "Ne yapsa yakışıyor" yorumlarında bulundu.

