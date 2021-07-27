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Hailey Baldwin transparan giydi, Justin Bieber önlem aldı

27.07.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber geçtiğimiz gece bir açılışa katıldı. Güzel modelin iddialı kıyafetine kocası ve kocasının korumasından önlem gecikmedi.

2018 yılında evlenen Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber, önceki akşam Batı Hollywood'da yine kameralar karşısındaydı. Bu kez çift 27 yaşındaki Justin Bieber'ın bir arkadaşıyla birlikte girişimde bulunduğu yeni işinin açılışına katıldı.

Genelde salaş giyinmeyi seven Bieber'in karısına uyum göstermesi gözlerden kaçmadı. Gözlerden kaçmayan diğer detay da Bieber'ın karısının yırtmacına önlem almasıydı.

ŞEFFAF YIRTMACA KORUMA

Hem Justin Bieber hem de 24 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber, tepeden tırnağa siyahlara büründü. Baldwin, gece için göğüs kısmı derin dekolteli, bacak kısmı ise transparan bir kıyafet tercih etti.
Bir süredir, özellikle de kameralar karşısında eşine karşı sergilediği korumacı tavır ile dikkat çeken Justin Bieber, geleneğini yine bozmadı.
Kameralar karşısında yürürken, iki eliyle eşine sarılıp, elbisesinin transparan bölümleri yüzünden zor anlar yaşamasını engellemeye çalıştı.
Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber, uzun zamandır kameralar karşısında bu şekilde bir yürüyüş yöntemi sergiliyor. Bunun nedeni ise Justin Bieber'ın, paparazzilere yönelik iddiası. Ünlü şarkıcı, paparazzilerin, eşi Hailey Baldwin Bieber'ın uygunsuz fotoğraflarını çektiğini ileri sürmüş hatta bu yüzden onlarla tartışmıştı.

ETEK ALTI KAVGASI

ETEK ALTI KAVGASI
Justin Bieber, bir süre önce paparazzilere "Hey çocuklar siz onun etek altı görüntülerini mi çekiyorsunuz?" diye sormuştu. Bunun üzerine paparazziler de hemen bu iddiayı reddetmişti. Fotoğrafçılardan biri "Aman Tanrım! Justin lütfen" diye tepki göstermişti.
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Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin Justin Bieber
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