Hailey Baldwin transparan giydi, Justin Bieber önlem aldı

2018 yılında evlenen Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber, önceki akşam Batı Hollywood'da yine kameralar karşısındaydı. Bu kez çift 27 yaşındaki Justin Bieber'ın bir arkadaşıyla birlikte girişimde bulunduğu yeni işinin açılışına katıldı. Genelde salaş giyinmeyi seven Bieber'in karısına uyum göstermesi gözlerden kaçmadı. Gözlerden kaçmayan diğer detay da Bieber'ın karısının yırtmacına önlem almasıydı.

ŞEFFAF YIRTMACA KORUMA

Hem Justin Bieber hem de 24 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber, tepeden tırnağa siyahlara büründü. Baldwin, gece için göğüs kısmı derin dekolteli, bacak kısmı ise transparan bir kıyafet tercih etti.

Bir süredir, özellikle de kameralar karşısında eşine karşı sergilediği korumacı tavır ile dikkat çeken Justin Bieber, geleneğini yine bozmadı.

Kameralar karşısında yürürken, iki eliyle eşine sarılıp, elbisesinin transparan bölümleri yüzünden zor anlar yaşamasını engellemeye çalıştı.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber, uzun zamandır kameralar karşısında bu şekilde bir yürüyüş yöntemi sergiliyor. Bunun nedeni ise Justin Bieber'ın, paparazzilere yönelik iddiası. Ünlü şarkıcı, paparazzilerin, eşi Hailey Baldwin Bieber'ın uygunsuz fotoğraflarını çektiğini ileri sürmüş hatta bu yüzden onlarla tartışmıştı.