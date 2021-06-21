Hande Ataizi'nin 21 yaş küçük sevgilisi ile havuz keyfi! Camdaki Kız'ın Cana'sından çok konuşulan pozlar...

İşte Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi ve 21 yaş küçük sevgilisinin çok konuşulan havuz keyfi...
HANDE ATAİZİ 21 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE TATİLDE! TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI...
Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde canlandırmakta olduğu Cana karakteriyle bilinen Hande Ataizi, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Yeniden ekranlara dönerek eski günlerine kavuşan güzel oyuncu Hande Ataizi, dizisinin çekimlerinde yaşadığı yorgunluğu havuz başında kendisinden 21 yaş küçük olan erkek arkadaşı Dinç Aydoğdu ile havuzda yüzerek attı.
YAŞ FARKI ÇOK KONUŞULDU
Ataizi'nin sevgilisi arasındaki yaş farkı çokça konuşulsa da Ataizi ve sevgilisi Aydoğdu son sürat ilişkilerine devam ediyor.
1994 senesinde dünyaya gelen Dinç Aydoğdu, oyunculuk kariyerine Craft oyunculuk akademisinde başlayıp, Tuba Çimen Kamera Önü oyunculuk ve Müjdat Gezen Konservatuarında tamamlamıştı.
Aydoğdu, eğitimini ise Marmara Spor Akademisi antrenörlük bölümünde aldı.
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