Hande Ataizi'nin 21 yaş küçük sevgilisi ile havuz keyfi! Camdaki Kız'ın Cana'sından çok konuşulan pozlar...

İşte Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi ve 21 yaş küçük sevgilisinin çok konuşulan havuz keyfi...

Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde canlandırmakta olduğu Cana karakteriyle bilinen Hande Ataizi, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Yeniden ekranlara dönerek eski günlerine kavuşan güzel oyuncu Hande Ataizi, dizisinin çekimlerinde yaşadığı yorgunluğu havuz başında kendisinden 21 yaş küçük olan erkek arkadaşı Dinç Aydoğdu ile havuzda yüzerek attı.

YAŞ FARKI ÇOK KONUŞULDU

Ataizi'nin sevgilisi arasındaki yaş farkı çokça konuşulsa da Ataizi ve sevgilisi Aydoğdu son sürat ilişkilerine devam ediyor.