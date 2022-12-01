Her yer beyaza büründü: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, yollar kapandı!

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışlı havanın etkili olmaya başlamasıyla kar haberleri de gelmeye devam ediyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.

KÖY YOLU KAPANDI

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kerkül köyü yolu kardan kapandı. Ekiplerin 3000 rakımlı köy yolunu açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Mevsimin ilk karının yağdığı bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İl Özel İdare personelleri yolları açmak için seferber oldu. (İHA)