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  4. Her yer beyaza büründü: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, yollar kapandı!

Her yer beyaza büründü: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, yollar kapandı!

01.12.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. İlçede bazı kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. İlçeye bağlı Kerkül köyü yolu ise kardan kapandı. Karla mücadele timleri kapalı yolları açmak için seferber oldu. İşte haberin detayları...

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışlı havanın etkili olmaya başlamasıyla kar haberleri de gelmeye devam ediyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.

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KÖY YOLU KAPANDI

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kerkül köyü yolu kardan kapandı. Ekiplerin 3000 rakımlı köy yolunu açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

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Mevsimin ilk karının yağdığı bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İl Özel İdare personelleri yolları açmak için seferber oldu. (İHA)

Şırnak'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak kar

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