Meteoroloji uzmanından kritik uyarı geldi! Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi. Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm veren Meteoroloji, Antalya, Mersin, Aydın ve İzmir 'sarı kodlu' kuvvetli yağış uyarısı verdi. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük raporunda yağışların Perşembe ve Cuma günü yurt geneline yayılacağı tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İKİNCİ DALGA YAĞIŞ 16:00'DA BEKLENİYOR

Öte yandan Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda İstanbul'da yağacak yağmur için saat verildi. Buna göre kentte beklenen yağış için, ''Bu gece 04:00 ile sabah 09:00 arası 1. dalga yağışları bekliyoruz. 09:00'dan sonra mola veriyoruz. 2. dalga yağışlar ise 16:00 civarı giriş yapmaya başlayacak. İş çıkışı yağmur bekliyoruz, trafik oranı artacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

BU KIŞ DAHA FAZLA KAR YAĞACAK

Bununla birlikte uzmanlara göre, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına alacak. Sabah'a konuşan Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Tatlı, bu kışın ayazı ve kar yağışıyla dondurucu olacağını belirterek, geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağışının beklendiğini söyledi.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 18

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16



