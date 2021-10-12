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Hurda klasik otomobilleri yeniden canlandırıyor! Taleplere yetişemiyor

12.10.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşayan Murat Yapru, hurdaya ayrılmış klasik otomobilleri, aylar süren restorasyon çalışmasının ardından orijinal görünümlerine kavuşturuyor. Klasik otomobil tutkusu ağır basan Yapru, bir ara fabrikada çalıştığını, 10 yıl önce ise işi bırakarak klasik otomobil restorasyonu için bir garaj kurduğunu söyledi.

Çocukluk yıllarında, babasından klasik otomobil tamir işini öğrenen 37 yaşındaki Yapru, hobi ve tutku olarak başladığı bu arabaların restorasyon işini son 10 yıldır profesyonel şekilde devam ettiriyor.

HURDA KLASİK OTOMOBİLLER EMEKLERİYLE HAYAT BULUYOR

Yapru, evinin sokağında babasının yanında başladığı klasik araç tamiri ve restorasyonunda kendisini geliştirerek, eski araba tutkunları ile dizi ve film setlerinin klasik otomobil talebini karşılıyor.
Adana'nın İncirlik Mahallesi'nde kurduğu garajda klasik otomobilleri yeniden kullanıma kazandırmak için çoğu zaman aylarca hatta yıllarca emek harcayan Yapru, araçların orijinal parçalarını bulmak için şehir şehir geziyor, bulunmayan parçaları ise yurt dışından getirtiyor.
Klasik otomobil ustası Murat Yapru, araç onarım ve restore işini 8-9 yaşlarından itibaren tamirciliği hobi olarak yapan babasının yanında öğrendiğini söyledi.
Bir ara fabrikada çalıştığını, 10 yıl önce ise işi bırakarak klasik otomobil restorasyonu için bir garaj kurduğunu anlatan Yapru, "Klasik otomobil tutkum çok ağır bastı, bir tamirhanem yoktu ve küçük yaşlarda kendi otomobilimi sokakta tamir etmeye başladım. Bu işten aşırı keyif alıyordum ve bu işi yapmaya karar verdim." dedi.
Yapru, taleplere yetişmekte güçlük çektiğini belirterek, "Yine sokakta kendi aldığım otomobilleri onararak satmaya başladım. Daha sonra Adana'da dizi ve film setleri benden otomobil talep etmeye başladı. Artık hobi olmaktan çıktı ve gelir kaynağım oldu. Bir garaj açmak zorunda kaldım ve artık profesyonel bir ekiple klasik otomobil restore etmeye başladık." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Adana
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