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İffet filminde Müjde Ar ile rol almıştı! İffet'in Cemil'i Faruk Peker bakın şimdi ne yapıyor

10.09.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Faruk Peker, ilk olarak 1977 yılında Kükreyen Aslan filmi ile ekran karşısına geçti. 80'li yıllarda kariyerinin zirvesine ulaşan ünlü aktör; Müjde Ar, Banu Alkan ve Ahu Tuğba gibi ünlü isimlerle birlikte rol aldı. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği İffet filminde canlandırdığı Cemil karakteri ile hafızalara kazınan Peker, yıllar sonra ortaya çıktı.

Ünlü aktör Faruk Peker, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan İffet'te canlandırdığı Cemil rolüyle hafızalara kazındı. Ünlü aktör, yönetmenliği Kartal Tibet'in üstlendiği İffet filminde Müjde Ar ile birlikte rol aldı.

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Araba camı sahnesi'nin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen sahne hala akıllardaki yerini koruyor.

İlk olarak 1977 yılında kamera karşısına geçen Peker, Kükreyen Aslan filmi ile oyunculuğa adım attı. Müjde Ar, Banu Alkan ve Ahu Tuğba gibi ünlü isimlerle başrolü paylaşan ünlü aktör, pek çok filmde rol aldı.

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Gecelerin Kadını, Bataktıkta Bir Gül, Zifaf, Şahmaran ve Böyle Mi Olacaktık gibi onlarca filmde izleyici karşısına geçen Faruk Peker, İffet filmi ile akıllarda yer edindi. 90'lı yıllardan itibaren dizilerde yer almaya başlayan Peker; Yeniden Çalıkuşu, Zehirli Çiçek ve Berivan gibi dizilerde rol aldı.

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Senaristlik, sinema sanatçılığının yanı sıra mankenlik de yapan Peker, yıllar içerisindeli değişimi ile gündeme geldi. 80'li yıllarda kariyerinin zirvesine ulaşan usta isim şimdilerde 66 yaşında.
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Yıllar sonra ortaya çıkan İffet filminin Ceml'i son haliyle herkesi şaşırttı.

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Faruk Peker'in Habertürk'ten Aytekin Teker'e şu sıralar hayatını yazdığı ve teklif gelirse sinemada rol almak istediğini dile getirdi.

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