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İffet filminin Cemil'i Faruk Peker, Müjde Ar ile olan o sahnesini anlattı! Faruk Peker şimdilerde ne yapıyor?

20.02.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İffet filmindeki 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Faruk Peker, Müjde Ar ile çektiği 'Araba camı sahnesi'yle ilgili açıklamalar yaptı. Gözlerden uzak bir hayat süren bir dönemin ünlü oyuncusu Faruk Peker ambargolu olduğunu düşünüyormuş! Faruk Peker şimdilerde ne yaptığını da anlattı.

Türk sinemasının ünlü aktörlerinden Faruk Peker 'İffet' filmindeki 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazındı. Müjde Ar ile çektiği 'Araba camı sahnesi' ise üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen hala akıllarda olan Peker yıllar sonra o sahneyle ilgili konuştu.

ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

İffet filminin Cemil'i Faruk Peker şimdilerde senaryo ve kitap yazıyor. HaberTürk'ten Aytekin Teker'e konuşan ünlü oyuncu Ankara'da hayatını sürdürüyor. Faruk Peker sektörden uzak kalmasıyla ilgili "Ambargolu olduğunuzu mu düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Evet, düşünüyorum açıkçası. Hollywood ve Avrupa sineması benim yaşıma gelmiş aktörlerini dibine kadar kullanmaya devam ediyor. Onlardan maksimumunu alıyor. Beni kullanmak istemiyorsa adam ben ne yapabilirim ki? Karar verici prodüktörler."
İffet'teki sahnesiyle akıllardan silinmeyen ünlü isim bu sahneyle ilgili ise "Efsaneyi yaratan rahmetli Kartal Tibet'tir. O sahne de Kartal Tibet'in aklına geldi. Kartal Tibet'in dehası." dedi. Faruk Peker o sahneyi ilk duyduğunu günü ise şöyle anlattı:

"MÜJDE'NİN NE DEDİĞİNİ SÖYLEYEMEM"

"MÜJDE'NİN NE DEDİĞİNİ SÖYLEYEMEM"
"Sabah 08:00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki; Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak. Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. &Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık. Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. (Gülüyor) İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük."
Peker konuşmasında o sahneyle ilgili "O sahne tecavüz değil, 'Cemil'in seksüel bir fantezisiydi..." iddiasını da sürdürdü.
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Anahtar Kelimeler:
Müjde Ar
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