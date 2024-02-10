İhaneti sosyal medyada ifşa etti! Kapıyı tekmeleyerek kırıp içeri girdi...Kocasını başka bir kadınla yatakta yakaladı

Aldatılan eşini bıçakla tehdit eden koca ise boşanma aşamasında olduklarını söyleyerek ihanet iddialarını reddetti. Genç kadının arkadaşı ve eşi arasında bir tartışma yaşandı. Arbede sırasında herhangibirinin bıçaklandığına dair bir görüntü yayınlanmadı.