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    4. İhaneti sosyal medyada ifşa etti! Kapıyı tekmeleyerek kırıp içeri girdi...Kocasını başka bir kadınla yatakta yakaladı

    İhaneti sosyal medyada ifşa etti! Kapıyı tekmeleyerek kırıp içeri girdi...Kocasını başka bir kadınla yatakta yakaladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.02.2024 10:49 | Son Güncelleme:
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    Çin'in popüler sosyal medya uygulaması olan Weiobo'dan paylaşılan görüntülerde bir kadın kocasının sadakatsizliğini yakaladığı anları ifşa etti. Kocasını başka bir kadın yatakta basınca öfkeden deliye dönen eş, "Henüz boşanmadık" diyerek adeta sinir krizi geçirdi. O anlarda kocası ise mutfak bıçağını alarak genç kadının üzerine doğru yürümeye başladı.

    Çin'in Jiangsu eyaletinde kaydedilen bir görüntüde ismi açıklanmayan kadın kocasının kendisini aldattığından şüphelendiği kocasının ayrı yaşadığı evi bastı. Kapıyı defalarca çalmasına rağmen kocasının cevap vermemesi üzerine öfkelenen kadın kapıyı tekmeleyerek kırıp içeri girdi. O anlarda aldatılan eşin yardımına başka bir arkadaşı yetişti.

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    İHANETİ İNKAR ETTİ

    Aldatılan eşini bıçakla tehdit eden koca ise boşanma aşamasında olduklarını söyleyerek ihanet iddialarını reddetti. Genç kadının arkadaşı ve eşi arasında bir tartışma yaşandı. Arbede sırasında herhangibirinin bıçaklandığına dair bir görüntü yayınlanmadı.

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    Anahtar Kelimeler:
    aldatmak ihanet
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