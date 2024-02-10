İhaneti sosyal medyada ifşa etti! Kapıyı tekmeleyerek kırıp içeri girdi...Kocasını başka bir kadınla yatakta yakaladı

Çin'in Jiangsu eyaletinde kaydedilen bir görüntüde ismi açıklanmayan kadın kocasının kendisini aldattığından şüphelendiği kocasının ayrı yaşadığı evi bastı. Kapıyı defalarca çalmasına rağmen kocasının cevap vermemesi üzerine öfkelenen kadın kapıyı tekmeleyerek kırıp içeri girdi. O anlarda aldatılan eşin yardımına başka bir arkadaşı yetişti.
Aldatılan eşini bıçakla tehdit eden koca ise boşanma aşamasında olduklarını söyleyerek ihanet iddialarını reddetti. Genç kadının arkadaşı ve eşi arasında bir tartışma yaşandı. Arbede sırasında herhangibirinin bıçaklandığına dair bir görüntü yayınlanmadı.