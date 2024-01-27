İlk bölümüyle reyting rekoru kırdı! İnci Taneleri'ne bomba transfer! O isim kadroda

Tanıtımlarıyla herkesi etkisi altına alan İnci Taneleri dizisi ilk bölümüyle reyting rekoru kırdı. BKM'nin imza attığı, Şenol Sönmez’in yönettiği dizi, totalde 8.84, AB’de 9.59 ve ABC1’de 10.74 reytingle zirveye yerleşti.

Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi büyük beğeni topladı.

Özellikle Dilber'in pavyon dansı bir akım haline geldi.

Dizinin ilk bölümünde seyircinin oturup Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber’in Sincanlı Erkal Sonel’e ait “Gemileri Yakarım” şarkısı eşliğinde ettiği pavyon dansı sahnelerini beklediği, reytingin dans sahnelerinde 12 reytinge çıktığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin ikinci bölümünde ana castına bomba bir isim dahil oluyor.