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İlk ve Son dizisinin sevişme sahneleri gündem oldu!

06.09.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başrolünde olduğu İlk ve Son dizisindeki sevişme sahneleri çok konuşuldu. İddialı sahneler için Bademci "Kolay değildi" dedi.

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı ve BluTV'de izleyiciyle buluşan İlk ve Son dizisi iddialı sahneleriyle dikkat çekti.

Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı ve Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği İlk ve Son, 20’li yaşlarının ortasında tanışan iki gencin, 10 yıllık bir süreçten sonra bitmeye yüz tutan ilişkilerinin gelgitlerini anlatıyor.

SAHNELERİ ÇEKERKEN ZORLANDILAR

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı dizi, kısa bir süre içerisinde büyük beğeni topladı.
İlk ve Son'daki sevişme sahneleri de gündem oldu. İki başarılı oyuncunun bir araya geldiği bu sahnelerde Özge Özpirinçci 3 aylık hamileydi. Bu sebeple çekimler sırasında ekstra dikkat edildi her şeye.
Bademci çekimler için "Kolay değildi" derken bütün sahneleri bir oyunmuş gibi çektiklerini de söyledi.

İLK VE SON'UN KONUSU

İLK VE SON'UN KONUSU
Blu TV'nin "tutkulu bir aşk masalı" olarak tanıttığı İlk ve Son ilk dört bölümüyle yayınlandı. Dizi, genç yaşta ilişki yaşamaya başlayan Deniz ve Barış’ın 10 yıllık aşk hikâyelerini konu alıyor.
Tatlı Küçük Yalancılar’, ‘Hayat Şarkısı’, ‘Hercai’ ve ‘Kırmızı Oda’ gibi yapımların yönetmenliğini yapan Cem Karcı yönetmenliğindeki ‘İlk ve Son’un senaryosunu ise, ‘Yarım Kalan Aşklar’ ve ‘Söz’ gibi projelerde imzası bulunan Hakan Bonomo yazdı.
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Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci Salih Bademci
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