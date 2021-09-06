İlk ve Son dizisinin sevişme sahneleri gündem oldu!

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı ve BluTV'de izleyiciyle buluşan İlk ve Son dizisi iddialı sahneleriyle dikkat çekti. Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı ve Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği İlk ve Son, 20’li yaşlarının ortasında tanışan iki gencin, 10 yıllık bir süreçten sonra bitmeye yüz tutan ilişkilerinin gelgitlerini anlatıyor.

SAHNELERİ ÇEKERKEN ZORLANDILAR

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı dizi, kısa bir süre içerisinde büyük beğeni topladı.

İlk ve Son'daki sevişme sahneleri de gündem oldu. İki başarılı oyuncunun bir araya geldiği bu sahnelerde Özge Özpirinçci 3 aylık hamileydi. Bu sebeple çekimler sırasında ekstra dikkat edildi her şeye.

Bademci çekimler için "Kolay değildi" derken bütün sahneleri bir oyunmuş gibi çektiklerini de söyledi.

İLK VE SON'UN KONUSU Blu TV'nin "tutkulu bir aşk masalı" olarak tanıttığı İlk ve Son ilk dört bölümüyle yayınlandı. Dizi, genç yaşta ilişki yaşamaya başlayan Deniz ve Barış’ın 10 yıllık aşk hikâyelerini konu alıyor.