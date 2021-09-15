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  4. iPhone 13 Türkiye'ye ne zaman gelecek? iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar?

iPhone 13 Türkiye'ye ne zaman gelecek? iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar?

15.09.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en değerli markalarından biri olan Apple iPhone 13 serisini çıkardı. Yeni iPhone serisinin Türkiye satış fiyatının ne kadar olacağı, Türkiye'de ne zaman satılacağı belli oldu. Yeni iPhone 13 mininin 5 farklı renk seçeneği mevcut. Yeni iPhone 13 özellikleri arasında 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi de bulunuyor. İşte merak edilenler...

Cep telefonu olarak dünyada en çok tercih edilen markanın başında gelen Apple'nin çok beklenen iPhone 13 serisi çıktı. 10 bin 99 TL'den başlayan fiyatlar 22 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor. 5 farklı renk seçeneği ile gelen iPhone 13'te 512 GB hafıza yer alıyor. İşte merak edilenler...

İPHONE 13 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Apple, 24 Eylül'den itibaren online ortamda ön sipariş almaya başlayacak. Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre 1 Ekim'den sonra satışlar başlayacak. Yeni iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in fiyatları açıklandı.

İPHONE 13 MİNİ TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?

İPHONE 13 MİNİ TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?
Telefonun kırmızı rengini tercih edenlerin Apple Covid-19 fonuna bağışta bulunduğu bilgisi aktarıldı. Aynı zamanda iPhone 13 Mini ve iPhone 13, üç farklı hafıza seçeneğine sahip. * iPhone 13 Mini 128 GB 10 bin 999 TL * iPhone 13 Mini 256 GB 11 bin 999 TL * iPhone 13 Mini 512 GB 13 bin 999 TL

İPHONE 13 TÜRKİYE FİYATLARI

İPHONE 13 TÜRKİYE FİYATLARI
* iPhone 13 128 GB 11 bin 999 TL * iPhone 13 256 GB 12 bin 999 TL * iPhone 13 512 GB 14 bin 999 TL

İPHONE 13 PRO TÜRKİYE FİYATLARI

İPHONE 13 PRO TÜRKİYE FİYATLARI
Apple'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre iPhone 13 Pro 15 bin 999 TL'den başlıyor. 128 GB'lik versiyonunu almak isteyenler için de söz konusu fiyat geçerli. * iPhone 13 Pro 256 GB fiyatı 16 bin 999 * iPhone 13 Pro 512 GB fiyatı 18 bin 999 * iPhone 13 Pro 1 TB fiyatı ise 20 bin 999 lira.

İPHONE 13 PRO MAX TÜRKİYE FİYATLARI

İPHONE 13 PRO MAX TÜRKİYE FİYATLARI
* iPhone 13 Pro Max 128 GB 17 bin 999 lira * iPhone 13 Pro Max 256 GB 18 bin 999 lira * iPhone 13 Pro Max 512 GB 20 bin 999 lira * iPhone 13 Pro Max 1 TB ise 22 bin 999 lira
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Anahtar Kelimeler:
Apple
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