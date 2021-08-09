Irina Shayk ve Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia tatilde

Dünyaca ünlü model Irina Shayk bir grup arkadaşıyla Ibiza'da tatil yapıyor. Bir süredir Kim Kardashian'ın boşanmak üzere olan eşi Kanye West ile aşk yaşadığı iddia edilen model makyajsız haliyle plajda boy gösterdi.

PLAJIN GÖZDESİ OLDU

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Shayk'ın yanındaki bir isim gözlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia güzel modelin yanından ayrılmadı. Fotoğraflarda DJ Senia ile ünlü model Shayk'in beraber denize girdiği görülüyor.

Bir süre denizde beraber eğlenen ikili, daha sonra plajda ağır adımlarla sohbet ederek kadrajdan uzaklaştı.

Guido Senia ünlü model ve bir grup arkadaşıyla tatilde çektirdiği pozları da sosyal medya hesabından paylaştı.