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  4. Irina Shayk ve Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia tatilde

Irina Shayk ve Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia tatilde

09.08.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Irina Shayk arkadaşlarıyla tatilde... Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle yeniden barışan Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı İtalyan erkek arkadaşı Guido Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk'a eşlik ediyor.

Dünyaca ünlü model Irina Shayk bir grup arkadaşıyla Ibiza'da tatil yapıyor.

Bir süredir Kim Kardashian'ın boşanmak üzere olan eşi Kanye West ile aşk yaşadığı iddia edilen model makyajsız haliyle plajda boy gösterdi.

PLAJIN GÖZDESİ OLDU

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Shayk'ın yanındaki bir isim gözlerden kaçmadı.
Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia güzel modelin yanından ayrılmadı. Fotoğraflarda DJ Senia ile ünlü model Shayk'in beraber denize girdiği görülüyor.
Bir süre denizde beraber eğlenen ikili, daha sonra plajda ağır adımlarla sohbet ederek kadrajdan uzaklaştı.
Guido Senia ünlü model ve bir grup arkadaşıyla tatilde çektirdiği pozları da sosyal medya hesabından paylaştı.
Dünyaca ünlü model tanga bikinisi ve makyajsız haliyle de plajın gözdesi oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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