HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'in görülmemiş saldırısı kafaları karıştırdı! Tüm dünya aynı soruyu soruyor: Cep telefonları da uzaktan patlatılır mı?

İsrail'in görülmemiş saldırısı kafaları karıştırdı! Tüm dünya aynı soruyu soruyor: Cep telefonları da uzaktan patlatılır mı?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.09.2024 23:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırı tüm dünyanın gündemine oturdu. Hizbullah’ın iletişim kurmak için kullandığı çağrı cihazlarını sinyal göndererek aynı anda patlatan İsrail, tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Şimdi herkes 'benzer bir saldırı cep telefonlarıyla da yapılabilir mi?' sorusunu yanıt aramaya başladı.

İsrail, Hizbullah’ın iletişim kurmak için kullandığı çağrı cihazlarını patlatıp en az 9 kişinin ölümüne 3 bine yakın kişinin yaralanmasına sebep oldu. İsrail'in bu eşi görülmemiş suikast yöntemi tüm dünyayı şaşkına çevirirken akıllara 'Benzer bir saldırı telefonlarla da yapılabilir mi?' sorusunu getirdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah üyelerini hedef aldı. Hizbullah’ın iletişim kurmak için kullandığı çağrı cihazlarını patlatıp en az 9 kişinin ölümüne 3 bine yakın kişinin yaralanmasına sebep olan saldırı tüm dünyayı şoke etti.

İsrail, dünyada daha önce eşi görülmemiş bir yöntemle Hizbullah üyelerinin iletişim aracı olarak kullandığı çağrı cihazlarını patlattı.

Saldırının sonuçlarından çok biçimi gündem konusu oldu.

KOMPLO TEORİLERİ BAŞLADI

KOMPLO TEORİLERİ BAŞLADI

İsrail'in saldırıyı nasıl bir yöntemle yaptığı henüz netlik kazanmadı ancak akılara bir çok soruyu ve komplo teorisini getirdi.

CEP TELFONLARIYLA DA SALDIRABİLİR Mİ?

CEP TELFONLARIYLA DA SALDIRABİLİR Mİ?

Bu sorulardan biri de "Hemen hemen herkesin kullandığı cep telefonlarıyla da aynı saldırı yapılabilir mi?" oldu.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan cep telefonu
En Çok Okunan Haberler
İsmail Saymaz'dan Narin cinayeti soruşturmasıyla ilgili isyan! Tutuklu sayısı arttırılarak cinayet karartılıyor'

İsmail Saymaz'dan Narin cinayeti soruşturmasıyla ilgili isyan! Tutuklu sayısı arttırılarak cinayet karartılıyor'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.