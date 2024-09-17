İsrail'in görülmemiş saldırısı kafaları karıştırdı! Tüm dünya aynı soruyu soruyor: Cep telefonları da uzaktan patlatılır mı?

İsrail, Hizbullah’ın iletişim kurmak için kullandığı çağrı cihazlarını patlatıp en az 9 kişinin ölümüne 3 bine yakın kişinin yaralanmasına sebep oldu. İsrail'in bu eşi görülmemiş suikast yöntemi tüm dünyayı şaşkına çevirirken akıllara 'Benzer bir saldırı telefonlarla da yapılabilir mi?' sorusunu getirdi.
İsrail, Lübnan'daki Hizbullah üyelerini hedef aldı. Hizbullah’ın iletişim kurmak için kullandığı çağrı cihazlarını patlatıp en az 9 kişinin ölümüne 3 bine yakın kişinin yaralanmasına sebep olan saldırı tüm dünyayı şoke etti.
İsrail, dünyada daha önce eşi görülmemiş bir yöntemle Hizbullah üyelerinin iletişim aracı olarak kullandığı çağrı cihazlarını patlattı.
Saldırının sonuçlarından çok biçimi gündem konusu oldu.
İsrail'in saldırıyı nasıl bir yöntemle yaptığı henüz netlik kazanmadı ancak akılara bir çok soruyu ve komplo teorisini getirdi.
Bu sorulardan biri de "Hemen hemen herkesin kullandığı cep telefonlarıyla da aynı saldırı yapılabilir mi?" oldu.