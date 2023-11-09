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İsrailli siviller silahlanıyor! 120 bin kişi başvurdu... Plajda, sokakta, her yerde uzun namlulu silahlarla geziyorlar

09.11.2023 08:12 | Son Güncelleme:
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Gazze'ye karşı bombardıman ve kara harekatı sürkerken, İsrailliler de silahlanma yarışı başladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sokakta silah dağıtması ve çağrı yapmasının ardından 120 bin kişi başvuruda bulundu. Plajda, çarşıda, sokaklarda uzun namlulu silahlarıyla İsraillilerin olduğu görülürken; poligonlar doldu, silah mağazalarında uzun kuyruklar oluştu.

Ağır bombardıman ve kara harekatıyla Gazze'deki insanlık dramı her geçen gün artarken, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vermişti.


Günün önemli manşetleri

Bakan Itamar Ben-Gvir, İsraillilere silahlanma çağrısı yapmış ve eşiyle birlikte Kudüs'te sivillere silah dağıtırken görüntülenmişti.

SİLAHLANMAK ARTIK ÇOK KOLAY

SİLAHLANMAK ARTIK ÇOK KOLAY

İsrail'de sivillerin silahlanabilmesi için hükümet kuralları da gevşetti. Artık silah başvurusunda bulunmak ve silah almak çok daha kolaylaştı.

Bulundurulacak mermi sayısı 50'den 100'e çıkarıldı. Netanyahu'nun da silahlanmayı teşvik eden açıklamalarının ardından 120 bin kişi ilk defa silah ruhsatı alabilmek için başvurdu.

HER YERDE SİLAHLARIYLA GEZİYORLAR

HER YERDE SİLAHLARIYLA GEZİYORLAR

Ben-Gvir'ın çağrısı ve Netanyahu'nun açıklamaları sonrası İsraillilerde silahlanma yarışı başladı. Plajda, çarşıda, sokaklarda uzun namlulu silahlarıyla İsraillilerin olduğu görüldü.

ATV Haber'in Batı Kudüs'te kaydettiği görüntülerde, kadın ve erkek neredeyse herkesin silahla sokaklarda gezdiği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail silah

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