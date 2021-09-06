HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da freni patlayan servis öğrenci ve velilere çarptı! 4 yaralı

İstanbul'da freni patlayan servis öğrenci ve velilere çarptı! 4 yaralı

06.09.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de öğrenci servisi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Aydın Uçkan İlköğretim Okulu'nun önünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki öğrenci servisinin freni boşaldı. Yokuş aşağı giden servis aracı, okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı. Daha sonra seyir halindeki bir başka araca çarparak durabildi. Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralıların yardımına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kaza anını anlatan Esentepe Mahallesi Muhtarı Haydar Polat, "Minibüsün freni patladı. Çocukları Allah korudu. Öndeki araca çarpıp, aracı sürüklemeye başladı. O ara okul önünde bekleyen insanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Yoksa tam bir katliam, facia olacaktı" dedi.

kaza6

Kaynak: DHA

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
muayene si yoktur
ne demek freni patladı? hortumlar niye merdiven altına tamir ettiriliyor çin malı hortum takıyorsunuz
hurda araçlara izin veriliyor...

En Çok Okunan Haberler

Ses kaydı ifşa oldu! "Maalesef ben seçilmiş kişiyim"

Ses kaydı ifşa oldu! "Maalesef ben seçilmiş kişiyim"

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu kurtardı

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu kurtardı

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Balayına gidecek çifte havalimanında büyük şok

Balayına gidecek çifte havalimanında büyük şok

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.