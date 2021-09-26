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  4. İstanbul'da zincirleme trafik kazası! 10 araç birbirine girdi

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! 10 araç birbirine girdi

26.09.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde aynı noktada peş peşe 3 farklı zincirleme kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 02.30 sıralarında D-100 Karayolu Kartal geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kartal Köprüsü’nü geçtikten sonra iki otomobil maddi hasarlı kaza yaptı. Polis ekipleri kazaya müdahale ederken yolda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada önlerindeki kazayı fark edemeyen bir TIR sürücüsü yaklaşık 200 metre bariyerleri kırdıktan sonra durabildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken 50 metre ilerideki kazayı fark etmeyen çok sayıda otomobil, kamyon ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplamda 10 otomobil, kamyon ve TIR'ın karıştığı 3 ayrı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nda trafik bir süreliğine durdu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya karışan kamyon ve otomobillerin kaldırılmasının ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

"FREN YAPTI DURAMADI"

Kazaya karışan araç sürücüsü Ahmet Adıgüzel, "Önde bir kaza vardı. Ben kazayı gördüm yavaşladım. Arkadan gelen araç çok hızlı geliyordu. Fren yaptı duramadı. Bana sağ taraftan vurdu. Benim sağlık durumunda bir şey yok karşı tarafın gördüğüm kadarı ağır durumları yoktu. İnşallah bir şey yoktur” dedi.

Kaynak: İHA

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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